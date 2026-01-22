Ovo je novi logo Trampovog Odbora za mir: Jedan detalj je svima privukao pažnju

Na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu upravo je počela ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa.

Dok se čekalo da ceremonija počne, svima je pažnju privukao novi logo Odbora za mir.

Kako piše Guardian, logo Odbora za mir, koji je predstavljen na ekranu u Davosu, ima veliki fokus na Severnoj Americi.

Pogledajte i sami kako on izgleda:

Another surreal Trumpian day.



Board of Peace logo is perfectly evocative:



An America First Western Hemisphere that includes US territorial demands (Venezuela, Canada and Greenland)



Olive branches ripped from the UN.



And of course, Trumpian Gold! pic.twitter.com/EclBqORfQW — Hugh Lovatt (@h_lovatt) 22. јануар 2026.

AP je objavio listu zemalja koje su prihvatile poziv da se pridruže odboru.

Ta lista uključuje: Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusiju, Egipat, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kazahstan, tzv. Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Uzbekistan i Vijetnam.

A ovo su one koje se neće pridružiti, barem za sada: Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

Druge su takođe pozvane, ali se nisu obavezale ni na jedan način: Kambodža, Kina, Hrvatska, Nemačka, Indija, Italija, izvršna vlast EU, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland i Ukrajina.

Autor: Marija Radić