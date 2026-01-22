AKTUELNO

Svet

Ovo je novi logo Trampovog Odbora za mir: Jedan detalj je svima privukao pažnju

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu upravo je počela ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa.

Dok se čekalo da ceremonija počne, svima je pažnju privukao novi logo Odbora za mir.

Kako piše Guardian, logo Odbora za mir, koji je predstavljen na ekranu u Davosu, ima veliki fokus na Severnoj Americi.

Pogledajte i sami kako on izgleda:

AP je objavio listu zemalja koje su prihvatile poziv da se pridruže odboru.

Ta lista uključuje: Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusiju, Egipat, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kazahstan, tzv. Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Uzbekistan i Vijetnam.

A ovo su one koje se neće pridružiti, barem za sada: Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

Druge su takođe pozvane, ali se nisu obavezale ni na jedan način: Kambodža, Kina, Hrvatska, Nemačka, Indija, Italija, izvršna vlast EU, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland i Ukrajina.

pročitajte još

NEVREME PRAVI HAOS U GRČKOJ! Egejsko more u crvenom, prete olujni vetrovi, omiljeno ostrvo Srba u EPICENTRU (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Davos

#Donald Tramp

#Izgled

#Logo

#odbor za mir

POVEZANE VESTI

Svet

'U DAVOS IDEM NA TRAMPOV POZIV' Orban poručio: Potpisaćemo osnivački dokument Odbora za mir

Politika

'OD SUTRA SE ISTORIJA PIŠE DRUGAČIJE' Vučić se obratio iz Davosa: Verujem da pristupamo strateškom planu sa SAD, ali Srbija je na evropskom putu

Svet

Bela kuća objavila zvaničan Trampov portret za Božić: Jedan detalj je privukao pažnju svima (FOTO)

Politika

Vučić se sastao sa Martom Kos: Predsednika Srbije očekuju brojni sastanci u Davosu (FOTO)

Politika

VUČIĆ IZ DAVOSA: Ljudi su uplašeni, niko se više ne smeje! Svet je postao džungla bez pravila, a mi male ribe moramo da sačuvamo državu!

Politika

'LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU, SAČUVAĆEMO MIR' Moćna poruka predsednika Vučića iz Davosa: Mi igramo u jednom timu, i naše srce kuca samo za taj tim - S