POČEO SASTANAK AMERIKANACA SA PUTINOM! U toku pregovori u Kremlju, ovo su glave teme koje su na stolu

U Kremlju počeo sastanak američke delegacije sa Putinom. Tramp u Davosu osnovao Odbor za mir, drugog dana boravka u Švajcarskoj se sastao sa Zelenskim.

Teme koje su na stolu

Dan ranije, Putin je napomenuo da američki predstavnici dolaze u Moskvu kako bi nastavili dijalog o ukrajinskom rešenju. Putin takođe planira da sa njima razgovara o mogućnosti doprinosa sredstava iz zamrznute ruske imovine u SAD Savetu za mir u Gazi.

Kako je objavio Blumberg, Vitkof i Kušner žele da razgovaraju o bezbednosnim garancijama za Kijev i da predstave nacrte planova za okončanje sukoba.

Prema rečima specijalnog izaslanika, postignut je značajan napredak u pregovorima o rešenju u Ukrajini i sve se svelo na rešavanje jednog pitanja.

Poslednji put Vitkof i Kušner su se sastali sa Putinom u Kremlju početkom decembra. Dve strane su razgovarale o suštini američke mirovne inicijative za Ukrajinu, ali nisu uspele da pronađu kompromis. Prema rečima predsednika, Vašington je podelio 27 tačaka originalnog plana u četiri paketa i predložio da se razmatraju odvojeno.

Počeo susret u Kremlju

Razgovori Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom i zetom američkog lidera, Džaredom Kušnerom, počeli su u Kremlju.

Takođe učestvuju generalni direktor RFDIF-a Kiril Dmitrijev, predsednički pomoćnik Jurij Ušakov i komesar za opšte usluge SAD za Federalnu službu za nabavke Džoš Grinbaum.

Ispostavilo se da ruski predsednik Vladimir Putin ima nešto zajedničko sa evropskim liderima, jer je podjednako zainteresovan za kasne političke večere kao što se održavaju u Briselu.

Vitkof stigao u Moskvu

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof sleteo je u Moskvu, gde će zajedno sa Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa, voditi pregovore sa predsednikom Vladimirom Putinom, javlja CNN. Tema razgovora je okončanje rata u Ukrajini, javila je u četvrtak ruska državna novinska agencija TASS.

Autor: Iva Besarabić