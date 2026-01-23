Novi ruski udari na jugoistok Ukrajine: Ima mrtvih, među ranjenima i deca

Jučerašnji dan obeležili su intenzivni ruski napadi na stambene i infrastrukturne ciljeve u jugoistočnom delu Ukrajine.

Prema izveštajima lokalnih zvaničnika, u kombinovanim napadima dronovima i raketama jedna osoba je izgubila život, dok je više od dvadeset povređeno, među kojima je i četvoro dece.

Tragičan bilans u Zaporoškoj oblasti

U gradu Komišuvaha, koji se nalazi u Zaporoškoj oblasti, ruske snage izvele su četiri uzastopna udara. Guverner oblasti je putem Telegrama potvrdio da je u ovim napadima poginula jedna osoba, dok je desetoro građana ranjeno. Znatna materijalna šteta naneta je privatnim kućama i stambenim objektima.

Raketni napad na rodni grad Zelenskog

Industrijski centar Krivi Rog, rodno mesto ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, takođe se našao na meti teškog granatiranja. Šef vojne uprave grada, Oleksandr Vilkul, saopštio je da je u napadima povređeno 13 osoba.

"Najvažnije je da su svi preživeli", naglasio je Vilkul, dodajući da je šest osoba hospitalizovano, uključujući i četvoro ranjene dece.

U Krivom Rogu su zabeležena oštećenja na:

Višespratnim stambenim zgradama;

Obrazovnim ustanovama (školama);

Objektima strateške infrastrukture.

Ruski zvaničnici se do sada nisu oglasili povodom ovih konkretnih napada, a agencija Rojters napominje da nije mogla nezavisno da potvrdi precizne detalje sa terena, što je standardna praksa u izveštavanju iz zona aktivnih sukoba.

Autor: undefined