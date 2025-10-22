GORI KIJEV: Ruski raketni napadi zasuli prestonicu, bukti vatra na sve strane! IMA MRTVIH (FOTO+VIDEO)

Gradonačelnik KijevaVitalij Kličko rekao je da su ruski raketni napadi svake noći izazvali požare i rasuli krš u nekoliko naselja ukrajinske prestonice, paleći automobile i razbijajući prozore.

"Hitne službe su poslate na nekoliko lokacija gde su pali ostaci uništenog vazdušnog oružja", poručio je Kličko.

Svedoci su čuli eksplozije koje su izgleda dopirale iz protivvazdušne odbrane u akciji.

Lokalni mediji javljaju da su dve osobe poginule, a 13 povređeno.

Obim napada, kao ni njegova glavna meta, još uvek nisu poznati. Rusija se nije oglasila povodom ovog pitanja.

Prema poslednjim informacijama koje je Kličko objavio oko 6:40 ujutru, napadi su ostavili značajne posledice u nekoliko okruga Kijeva.

U okrugu Dnjepar, ostaci drona pogodili su šesti sprat šesnaestospratnice, izazvavši požar. U ovoj zgradi je, nažalost, jedna osoba poginula, dok je deset stanovnika spaseno. Na drugoj lokaciji u istom okrugu, ostaci su pali u dvorište stambene zgrade, ali bez požara, dok je udarni talas oštetio prozore na trećoj lokaciji. Hitne službe su pozvane na drugu adresu u istom okrugu.

Pogođena stambena zgrada

U okrugu Darnica prijavljeno je nekoliko incidenata. Ostaci drona pali su na prostorije jedne kompanije, gde su se zapalili dvospratna zgrada i hangar. Pogođena je i stambena zgrada od 17 spratova, gde je požar izbio na 14. i 15. spratu.

Jedna žena je povređena usled pada ostataka na nestambenu zgradu i dobila je medicinsku pomoć. Ranije je prijavljeno i da su ostaci pali na nedovršenu zgradu.

Kyiv is still under massive russian attack.

A high-rise building is on fire. https://t.co/oJTvrzMODG pic.twitter.com/llk0Fr3Rg1 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) 22. октобар 2025.

U Pečerskom okrugu, fragmenti rakete izazvali su požar koji je u međuvremenu ugašen. Prema prvim informacijama, fragmenti su pali u dvorište stambene zgrade, zapalivši automobile. U ovom incidentu nije bilo povređenih.

Požar je izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u Desnjanskom okrugu, takođe zbog pada krhotina. U Golosiivskom okrugu požar je izbio nakon eksplozije, a u Solomjanskom okrugu krhoti su pale na teritoriju garažne zadruge.

Stalna upozorenja građanima

Tokom cele noći, gradonačelnik Kličko je više puta apelovao na građane Kijeva da ostanu u skloništima dok traju vazdušni napadi.

„Neprijateljski napad na prestonicu se nastavlja. Ne napuštajte skloništa!“, bila je jedna od njegovih poruka.

Privatna stambena kuća u blizini Kijeva zahvatila je požar usled ruskog napada, pri čemu je povređena starija žena, rekao je regionalni guverner Nikola Kalašnik na Telegramu.

Kontinuirani napadi na energetsku infrastrukturu



Od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, Rusija je konstantno napadala ukrajinska energetska postrojenja, tvrdeći da su ona legitimni vojni ciljevi u ratu.

U utorakšnjem napadu poginule su četiri osobe, a stotine hiljada ljudi ostalo je bez struje, a mnogi bez vode, što je Kijev opisao kao najnoviji pokušaj Moskve da uništi energetski sistem Ukrajine pred zimu.

