TRAMP KREĆE U RAT PROTIV MOĆNE BANKE: Traži 5 MILIJARDI DOLARA od JPMorgana – Zatvorili su mi račune jer sam konzervativac!

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je tužbu protiv bankarskog giganta JPMorgan Chase, tvrdeći da je najveća američka banka prekinula saradnju sa njim isključivo iz političkih razloga.

Tramp traži astronomsku odštetu od pet milijardi dolara, navodeći da je žrtva "političke diskriminacije".

Na udaru i moćni bankar Džejmi Dajmon

Tužba je podneta sudu na Floridi, a pored same institucije, direktno je imenovan i izvršni direktor banke Džejmi Dajmon. Tramp tvrdi da ga je banka u februaru 2021. godine, ubrzo nakon događaja na Kapitolu, obavestila o gašenju svih ličnih i porodičnih računa, kao i računa njegovih kompanija.

U tužbi se navodi da je banka Trampovo ime stavila na internu "crnu listu" rezervisano za entitete sa "zlonamernim aktivnostima", što je predsednik okarakterisao kao pokušaj distanciranja od njegovih konzervativnih stavova.

Odgovor banke: "Sve je po zakonu"

Iz JPMorgana su brzo odgovorili, odbacujući optužbe kao neosnovane.

— Račune zatvaramo isključivo kada predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju. Žao nam je kada do toga dođe, ali pravila i regulatorna očekivanja nas na to obavezuju — izjavila je portparolka banke Patriša Veksler.

Fenomen "Debanking" – Nova tema desnice

Ovaj slučaj ponovo je u fokus stavio termin "debanking" – proces za koji konzervativci u Americi tvrde da se sistematski koristi protiv desničara i ljudi sa tradicionalnim stavovima. Trampovi advokati u tužbi podsećaju na licemerje banke, ističući da je JPMorgan godinama sarađivao sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom, a da im je Tramp postao "rizik" tek zbog politike.

Nakon izborne pobede u novembru, mnoge kompanije su potrčale da obnove veze sa Trampom, ali on, po svemu sudeći, ne planira da im oprosti "okretanje leđa" iz 2021. godine.

Autor: Dalibor Stankov