TRAMP ZAPOČEO NOVI RAT: Podneo tužbu od 5 MILIJARDI DOLARA - Amerika više neće biti ista

Tek što je napustio Evropu posle dramatičnog obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu američki predsednik Donald Tramp je započeo novi rat!

Krenuo je u obračun sa vodećim američkim bankarom uz zapanjujuću tužbu, prenosi Daily Mail. Tramp je podneo tužbu vrednu 5 milijardi dolara protiv "JPMorgan Chase".

Predsednik optužuje finansijsku instituciju i njenog izvršnog direktora Džejmija Dimona da su mu iz političkih razloga ugasili bankarske usluge.

Trampov advokat Alehandro Brito podneo je tužbu državnom sudu na Floridi u Majamiju u ime predsednika i njegovih ugostiteljskih kompanija.

Trump sues Dimon and JPMorgan Chase https://t.co/iRVWvPO6Q9 — POLITICO (@politico) 22. јануар 2026.

U tužbi se navodi da je 19. februara 2021. godine banka "bez upozorenja ili povoda" obavestila Trampa i njegove entitete da će više bankarskih računa koje su posedovali i koristili "biti zatvoreno samo dva meseca kasnije, 19. aprila 2021. godine".

Brito je naveo da je predsednik "uveren da je jednostrana odluka JPMorgan Chase doneta kao rezultat političkih i društvenih motiva, kao i neosnovanih, ‘woke’ uverenja JPMorgan Chase da je potrebno da se distancira od predsednika Trampa i njegovih konzervativnih političkih stavova“.

U izjavi povodom tužbe, portparol JPMorgan Chase naglasio je da ta institucija "ne zatvara račune iz političkih ili verskih razloga".

"Račune zatvaramo kada oni predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju", pojasnio je portparol i dodao:

"Žao nam je kada to moramo da učinimo, ali nas pravila i regulatorna očekivanja često primoravaju na to".

"Iako nam je žao što nas je predsednik Tramp tužio, smatramo da tužba nema osnova. Poštujemo pravo predsednika da nas tuži i naše pravo da se branimo tome sudovi i služe".

U tužbi se tvrdi da JPMorgan Chase tužiocu nije dao nikakvo "upozorenje niti mogućnost da ispravi situaciju" pre nego što je odlučio da zatvori račune.

Prema navodima iz tužbe, Tramp je bio klijent JPMorgan Chase decenijama i tokom godina je preko njihove banke obavio transakcije u vrednosti od stotina miliona dolara.

Portparol JPMorgan Chase rekao je da su od više administracija, uključujući i Trampovu, tražili da „izmene pravila i propise koji nas dovode u situaciju“ da zatvaramo račune poput onih koje su zatvorili predsedniku.

"Podržavamo napore administracije da se spreči zloupotreba bankarskog sektora kao oružja", dodao je on.

Autor: Iva Besarabić