TRAGEDIJA ZAVILA GRAD U CRNO! Dečak (15) poginuo, ocu se bore za život - Vatrogasci doživeli šok života KAD SU VIDELI KO JE U DRUGOM AUTU

Teška saobraćajna nesreća u Amstetenu odnela je život petnaestogodišnjeg dečaka, dok je njegov otac povređen i prebačen u bolnicu.

Porodica koja je stradala dobro je poznata u zajednici, a dodatni šok izazvala je činjenica da je vozač automobila, koji je takođe povređen pripadnik lokalne vatrogasne jedinice. Zajednica je ostala duboko potresena tragedijom. Petnaestogodišnjeg dečaka iz smrskanog vozila morali su da izvuku vatrogasci. Lekar Hitne pomoći odmah je započeo reanimaciju, ali uprkos brzom reagovanju, tinejdžeru nije bilo spasa. Njegov otac prevezen je u bolnicu u Amstetenu, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Zajednica u dubokom šoku

Nesreća je posebno teško pala pripadnicima vatrogasne jedinice, jer je 47-godišnji vozač automobila njihov kolega. Stradala porodica poznata je u celom kraju, što je tragediji dalo dodatnu težinu i emotivni odjek. Gradonačelnica Barbara Pajreder (ÖVP) izrazila je duboko saučešće porodici i komšijama, naglasivši da je cela sredina pogođena:

"Svi smo duboko potreseni. Ovde se ljudi poznaju ceo život. To je divna porodica, uvek angažovana u svim segmentima zajednice.", navodi se.

Autor: Iva Besarabić