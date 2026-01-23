'POJELI BI IH ZA GODINU DANA' Tramp kipti od besa, ova zemlja ne želi Zlatnu kupolu iznad Grenlanda: Izabrali su Kinu...

AKTUELNO

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da se Kanada protivi izgradnji sistema protivraketne odbrane Zlatna kupola iznad Grenlanda.

"Kanada se protivi izgradnji Zlatne kupole iznad Grenlanda, iako bi Zlatna kupola zaštitila Kanadu", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je takođe napomenuo da je Kanada umesto toga izabrala saradnju sa Kinom, koja bi ih, prema njegovim rečima, "pojela" u roku od godinu dana.

Tramp je ranije u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum za Grenland podrazumevao da SAD i saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.

