Preminuo muškarac koga su upucali federalni agenti u Mineapolisu

Muškarca, koga su u subotu ujutru u Mineapolisu upucali federalni agenti, podlegao je poverdama.

Na snimku se vidi najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju čoveka na zemlju pre nego što ga više puta pucaju. Nije jasno šta je započelo sukob. Mineapolis Star-Tribjun izveštava da je muškarac prevezen u bolnicu. Video je snimljen ispred prodavnice „Glem Dol Donats“ gde je zaposleni potvrdio da se pucnjava dogodila.

- Muškarac koga su federalni agenti u subotu ujutru upucali ispred prodavnice "Glam Doll Donuts“ u Mineapolisu je preminuo - rekao je šef policije Mineapolisa Brajan O'Hara za CNN.

