FBI osniva Centar za rukovođenje rizikom u Mineapolisu: Poznato na šta će posebno staviti akcenat

Američki Federalni istražni biro (FBI) osnovao je Centar za rukovođenje rizikom u Mineapolisu i zatražio od zaposlenih u celoj zemlji da se dobrvoljno prijave za rad u njemu, preneo je danas CNN pozivajući se na neimenovani izvor.

Prema izvoru, FBI će posebno staviti akcenat na angažovanje agenata koji imaju iskustva u istraživanju društvenih medija, kako bi se efikasnije prikupljali obaveštajni podaci o grupama koje protestuju protiv prisustva federalnih imigracionih službenika u gradu.

Centrom će rukovoditi Odeljenje za borbu protiv terorizma FBI-ja. Prethodno je direktor FBI-ja Kaš Patel saopštio da postoje sve veće pretnje organima reda na društvenim medijima.

- Danas je došlo do talasa pretećih aktivnosti na društvenim medijima, u velikoj meri koncentrisanih u Minesoti i povezanih sa eskalacijom retorike protiv sprovođenja zakona. Svaka verodostojna pretnja se procenjuje i preduzima se postupak. Ovu odgovornost shvatamo ozbiljno. Zaštita javnosti i naših stručnjaka za sprovođenje zakona ostaje naš glavni prioritet - napisao je Patel na svom nalogu na mreži Iks.

Autor: Marija Radić