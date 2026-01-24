Isplivao novi snimak ubistva u Mineapolisu: Evo šta se dogodilo pre nego što su agenti ICE zapucali

Muškarac, koga su u subotu ujutru u Mineapolisu upucali federalni agenti, podlegao je poverdama.

Na novom snimku se vidi najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju čoveka na zemlju pre nego što više puta pucaju u njega. Mineapolis Star-Tribjun izveštava da je muškarac prevezen u bolnicu gde je kasnije podlegao povredama. Video je snimljen ispred prodavnice „Glem Dol Donats“ gde je zaposleni potvrdio da se pucnjava dogodila.

Lokalne vlasti sazvale konferenciju za novinare na kojoj je direktorka Odeljenja za upravljanje vanrednim situacijama uporedila stanje u gradu sa međunarodnim zonama konflikta, prenose američki mediji. Direktorka odeljenja Rejčel Sejer uporedila je ono što je videla u gradu sa svojim iskustvom u međunarodnim zonama sukoba. Sejer je rekla da ima iskustvo u međunarodnim humanitarnim akcijama u zonama kao što su Jemen, Haiti, Sirija, Irak i Ukrajina, prenosi NBC News.

- Ono što sam videla ovde je ono što sam videla i tamo: moćnici nasilno i namerno terorišu ljude, terajući ih da izlaze napolje kako ne bi mogli da zarađuju za život, tako da su deca primorana da napuste školu - rekla je Sejer na konferenciji za novinare danas popodne.

The woman in pink at the Minneapolis shooting scene has now dropped her footage from the front facing side pic.twitter.com/YDeDNiPJxK — Tom Iconic (@TomiconicX) 24. јануар 2026.

Ona je dodala da će sve ovo imati trajan generacijski uticaj. Nekoliko članova Kongresa iz Minesote osudilo je najnoviju pucnjavu u Mineapolisu, a poslanica Ilhan Omar, demokrata iz Minesote, napisala je na mreži X da to liči “na pogubljenje koje sprovode imigracione službe“.

- Apsolutno sam užasnut i zgrožen što su federalni agenti ubili još jednog člana naše zajednice - nastavio je Omar, dodajući da pucnjava nije izolovana niti slučajna.

Senatorka Ejmi Klobučar, demokrata iz Minesote, pozvala je na mreži Iks Trampovu administraciju da odmah izbace snage ICE iz Minesote. Poslanica Endži Krejg, demokrata iz Minesote, takođe je pozvala svoje republikanske kolege da reaguju i oglase se povodom aktuelne situacije.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej poručio je Amerikancima nakon što su agenti ubili još jednog stanovnika njegovog grada da “ustanu“.

- Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca treba da pogine, ili bude teško povređeno da bi se ova operacija završila? Koliko još života treba da bude izgubljeno pre nego što ova administracija shvati da politički i stranački narativ nisu toliko važni kao američke vrednosti? - upitao je Frej.

On je pozvao predsednika Donalda Trampa da se “ponaša kao lider“ i da „stavi Ameriku na prvo mesto“.

Autor: Marija Radić