AMERIKA POD LEDOM, VEĆ 43 MRTVIH: Pola miliona ljudi ostalo u mraku, a stiže novi udar arktičke zime!

Sjedinjene Američke Države nalaze se pod udarom nezapamćene zimske oluje koja je već odnela najmanje 43 života, dok se istočni deo zemlje sprema za novi, još jači nalet arktičkog vazduha, prenosi NBC News.

Ledeni talas od Velikih jezera do Meksičkog zaliva

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja na ekstremnu hladnoću za neverovatnih 173 miliona ljudi. Čak 80% populacije SAD suočiće se sa temperaturama ispod nule u narednih nedelju dana.

Broj žrtava nastavlja da raste iz časa u čas:

Njujork: Gradonačelnik Zohran Mamdani potvrdio je da je 10 osoba pronađeno mrtvo na otvorenom.

Luizijana i Tenesi: Prijavljeno je ukupno 13 smrtnih slučajeva povezanih sa vremenom.

Kentaki: Sedamdesetdvogodišnja žena preminula je od hipotermije.

"Zvuči kao ratna zona": Pola miliona ljudi bez struje

Stanje na terenu je dramatično. Više od 500.000 ljudi je trenutno bez električne energije, najviše u Tenesiju i Misisipiju. Stabla i dalekovodi pucaju pod težinom leda, a stanovnici opisuju jezive zvuke: "Ne prođe 10 sekundi, a da ne čujete zvuk koji podseća na pucanj iz pištolja – to drveće puca od hladnoće", kaže jedan od meštana Misisipija.

Paralisan avio-saobraćaj i vanredno stanje

Hladnoća nije poštedela ni tehniku – u Pitsburgu, gde je temperatura pala na minus 25 stepeni, čak 37 snežnih grtalica se pokvarilo zbog mraza.

Otkazani letovi: Više od 1.650 letova je otkazano samo u utorak ujutru.

Škole zatvorene: Pola miliona učenika u Njujorku prešlo je na onlajn nastavu.

Vojska na ulicama: Guverner Misisipija angažovao je Nacionalnu gardu kako bi pomogli u čišćenju ruševina i regulisanju saobraćaja.

Meteorolozi upozoravaju da se najgore tek očekuje tokom vikenda, kada bi novi "zimski udar" mogao da donese najniže temperature u poslednjih nekoliko decenija. Čak će i sunčani Majami osetiti mraz sa temperaturama oko 2 stepena Celzijusa.

