Savezni sudija nalaže puštanje izbeglica u Minesoti, zaustavljena operacija ICE-a

Savezni sudija Džon R. Tanhajm naložio je federalnim agentima da prestanu sa pritvaranjem i deportacijom izbeglica u Minesoti koje su zakonito primljene u Sjedinjene Američke Države, i da odmah puste one koji su trenutno zadržani radi ponovnog razmatranja njihovih slučajeva, objavio je list "Njujork tajms".

Sudija je izdao privremenu zabranu prilaska, čime je zaustavljena operacija Trampove administracije u kojoj je do sada uhapšeno najmanje 100 ljudi.

U mišljenju od 32 stranice, Tanhajm je naveo da izbeglice imaju zakonsko pravo na "boravak, rad i miran život u SAD", i pravo da ne budu izložene hapšenju i pritvaranju bez naloga ili opravdanog razloga.



Operacija je počela 13. januara u Tvin Sitiju, kada su federalni agenti hapsili izbeglice u njihovim domovima, na ulicama i u prodavnicama, a zatim ih prevozili u Teksas radi razgovora sa imigracionim službenicima.

Među pritvorenima su ljudi iz Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Sudski nalog je donet nakon kolektivne tužbe koju su podnele izbeglice, uz podršku organizacija za ljudska prava, uključujući Međunarodni projekat pomoći izbeglicama, advokatsku kancelariju "Berger Montagju" i Centar za ljudska prava i ustavno pravo.

U tužbi je navedeno da je vlada nezakonito ciljala izbeglice kako bi ih primorala na deportaciju ili oduzela njihovo zakonito stečeno pravo na boravak.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ranije u januaru je pokrenula "sveobuhvatnu inicijativu" za proveru izbeglica u Minesoti, fokusirajući se na 5.600 osoba koje još nisu dobile zakonski status stalnog boravka.