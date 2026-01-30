Haos u SAD se nastavlja: Najmanje 85 ljudi stradalo od posledica snežne oluje, temperatura ide i do minus 40

Najmanje 85 ljudi smrtno je stradalo u Sjedinjenim Američkim Državama, od Teksasa do Nju Džerzija, od posledica snežne oluje i niskih temperatura koje su se spuštale do 40 stepeni ispod nule, saopštili su američki zvaničnici.

Polovina smrtnih slučajeva prijavljena je u Tenesiju, Misisipiju i Luizijani, a dok su neki smrtni slučajevi pripisani hipotermiji, za druge se sumnja da su povezani sa izlaganjem ugljen-monoksidu, zbog izvora toplote koji su korišćeni u područjima u kojima nije bilo struje, prenosi danas AP.

Više od 230.000 domova i preduzeća bilo je bez struje do protekle noći, prema podacima veb-sajta za praćenje nestanaka Poweroutage.us nakon zimske oluje koja je velika područja Sjedinjenih Američkih Država zahvatila proteklog vikenda.

Najveći broj nestanaka struje i dalje se beleži u Misisipiju i Tenesiju, sa po oko 87.000 korisnika bez električne energije u svakoj od tih saveznih država.

Meteorolozi najavljuju da će temperatura ispod nule potrajati na istoku SAD do februara i da postoji velika verovatnoća obilnih snežnih padavina u Severnoj i Južnoj Karolini, Virdžiniji i severoistočnoj Džordžiji ovog vikenda, a sneg je moguć i u delovima Severne Karoline, i duž istočne obale od Merilenda do Mejna.

Sa još jednim talasom opasne hladnoće koji od danas kreće ka jugu SAD, stručnjaci upozoravaju da se povećava rizik od hipotermije za stanovnike u delovima Misisipija i Tenesija koji ulaze u šesti dan bez struje, na temperaturama ispod nule.

Američka Nacionalna meteorološka služba saopštila je da će arktički vazduh koji se kreće ka jugoistoku danas prouzrokovati pad već ledenih temperatura na minus 10 stepeni Celzijusa u gradovima poput Nešvila, gde je više od 79.000 domova i preduzeća i dalje bez struje, skoro nedelju dana nakon što je ogromna oluja donela sneg i led širom istočnog dela SAD.

Stotine pripadnika Nacionalne garde mobilisano je juče u Misisipiju i Tenesiju kako bi očistili ruševine i pomogli ljudima zaglavljenim u automobilima ili u kućama.

Guverner Misisipija Tejt Rivs rekao je da trupe Nacionalne garde dostavljaju obroke, ćebad i druge zalihe kamionima i helikopterima, a guverner Tenesija Bil Li je kazao da su spasilačke jedinice podelile više od 600 jedinica zaliha za grejanje i više od 8.300 litara benzina i dizela.

Autor: Marija Radić