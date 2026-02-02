Džefri Epstajn je imao tajnog sina? Vojvotkinja čestitala rođenje deteta milijarderu pedofilu

Sara Ferguson, čestitala je pokojnom milijarderu pedofilu Džefriju Epstajnu na rođenju "dečaka2 ubrzo nakon što je on pušten iz zatvora zbog seksualnog iskorišćavanja devojčica starosti od 14 godina.

Takozvani "Epstajn fajlovi" pokazuju da je bivša vojvotkinja od Jorka ponudila "ljubav, prijateljstvo i čestitke" Epstajnu povodom rođenja deteta u poruci poslatoj pedofilskom finansijeru u septembru 2011. godine.

U isto vreme, prkosni princ Endru Montbatten-Vindsor, čije se ime takođe u više navrata pojavljuje u poslednjoj turi objavljenih dosijea, danas je bio na jahanj u blizini svog doma "Royal Lodge".

Potencijalno postojanje Epstajnovog tajnog sina, koji bi sada imao 14 godina i išao u srednju školu, otkriveno je u laskavom mejlu koji mu je poslala njegova prijateljica Fergi, navodeći da je vest čula od svog bivšeg supruga, princa Endrua.

Does Jeffrey Epstein have a secret son? Sarah Ferguson congratulated paedophile on birth of baby boy, newly released emails reveal | Daily Mail Online https://t.co/fjDWch5w6v — Alice in Oz 🇦🇺 (@Alice1nOz) 02. фебруар 2026.

Fergi je, čini se, to iskoristila kao izgovor da ponovo stupi u kontakt sa Epstajnom, čak i nakon njegovog puštanja iz zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dece.

Ona je mejlu objavljenom u poslednjem paketu dosijea napisala:

"Ne znam da li si još uvek na ovom bbm [BlackBerry Messenger], ali sam čula od vojvode da si dobio dečaka".

Mejl datiran 21. septembra 2011. sadrži i oštar napad Fergi na Epstajna zbog toga što je navodno prekinuo kontakt sa njom. Ona je napisala:

"Iako nikada nisi održavao kontakt, ja sam i dalje ovde sa ljubavlju, prijateljstvom i čestitkama povodom tvog dečaka“.

Potpisala je: "Sara X".

Nije poznato da li je Epstajn odgovorio na njen predlog za nastavak prijateljstva.

Portparol Sare Ferguson ranije rekao da je ona izrazila žaljenje zbog svoje veze sa pokojnim finansijerom. Za neoženjenog Epstajna se nikada nije znalo da ima dece, uprkos tome što je spavao sa stotinama žena.

Nije imao naslednika, pa je njegova poslednja poznata devojka, Karina Šuliak, trebalo da nasledi veći deo njegovog bogatstva, imovine i ostrva u testamentu koji je izmenjen neposredno pre njegove smrti u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019.

Sam Epstajn nikada nije priznao da je imao decu za života. Navodno je više od 100 ljudi tvrdilo da bi mogli biti njegovi potomci i da bi mogli imati pravo na njegovo bogatstvo.

"Džefri Epstajn je bio seksualno promiskuitetan toliko dugo da postoji razumna šansa da je možda imao dete“, rekao je 2020. godine osnivač DNK firme Mors Genealoške usluge, Harvi Mors, dodajući: "Mogao bi čak biti i deda".

Njegova DNK kompanija je pokrenula veb stranicu pod nazivom epsteinheirs.com i rekla da im se javilo 130 ljudi.

Autor: Pink.rs