Oglasila se Bela kuća: Vitkof i Kušner će učestvovati na trilaterali sa Rusijom i Ukrajinom

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner učestvovaće na trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Ukrajinom u Abu Dabiju, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Prema njenim rečima, delegacije SAD, Ukrrajine i Rusije ''do sada nisu bile u stanju da sednu za pregovarački sto i pokrenu se ka miru''.

Ona je ocenila da je izaslanik Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, ''učinio nemoguće mogućim'' kad je reč o postizanju mira na Bliskom istoku i da se zato očekuje da slično bude učinjeno i u slučaju rata u Ukrajini, prenosi Foks njuz.

Ona je trilateralne sastanke iz januara ove godine nazvala ''istorijskim''.

Na razgovorima u januaru američku delegaciju činili su izaslanici Vitkof, Kušner i Džoš Gruenbaum, kao i vojni sekretar Den Driskol i general Aleksus Grinkevič.

Ukrajinu su predstavljali šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Kirilo Budanov, savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov i načelnik vojnog štaba, general Andrij Hnatov, zajedno sa savetnicima Sergijem Kislicom i Davidom Arahamijom.

Ruski tim je predvodio šef ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov.

pročitajte još SRUŠIO SE AVION KOD MANČESTERA: Poginule najmanje dve osobe

Autor: Marija Radić