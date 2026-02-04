AKTUELNO

Ruska delegacija stigla u Abu Dabi na novu rundu pregovora sa Ukrajinom

Avion u kojem se verovatno nalazi ruska delegacija sleteo je u Abu Dabi, prema izveštaju sajta Flightradar24 .

Avion Il-62 iz specijalnog letačkog odreda "Rusija" sleteo je u prestonicu UAE oko 22.10 časova po srednjoevropskom vremenu, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je ranije najavljeno, razgovori između Moskve, Vašingtona i Kijeva održaće se 4. i 5. februara.


Rusiju će predstavljati delegacija koju će predvoditi Igor Kostjukov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba, a reč je o istoj delegaciji koja je učestvovala na sastanku trilateralne radne grupe za pitanja bezbednosti u Abu Dabiju 23. i 24. januara, navodi agencija.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner učestvovaće na trilateralnim pregovorima sa Rusijom i Ukrajinom u Abu Dabiju, izjavila je sinoć portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Na razgovorima u januaru američku delegaciju činili su izaslanici Vitkof, Kušner i Džoš Gruenbaum, kao i vojni sekretar Den Driskol i general Aleksus Grinkevič.

Ukrajinu su predstavljali šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Kirilo Budanov, savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov i načelnik vojnog štaba, general Andrij Hnatov, zajedno sa savetnicima Sergijem Kislicom i Davidom Arahamijom.


Krajem prošlog meseca, strane su razgovarale o otvorenim pitanjima u američkom mirovnom planu.

Događaju u UAE prethodio je sastanak Vladimira Putina i američke delegacije koju je predvodio specijalni izaslanik Bele kuće Stiven Vitkof.

