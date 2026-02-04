TRAMP PRISTAO NA ZAHTEV IRANA! Američki predsednik rešio da udovolji Teheranu uprkos 'agresivnim akcijama', ali Bela kuća ipak poslala UPOZORENJE

Razgovori SAD i Irana biće održani u Omanu u petak, pošto je administracija američkog predsednika Donalda Trampa pristala na zahtev Teherana za izmeštanje mesta sastanka prvobitno planiranog da se održi u najvećem turskom gradu Istanbulu.

To saznaje američki sajt Aksios od neimenovanog arapskog izvora.

- U toku su razgovori o tome da li će se druge zemlje iz regiona pridružiti pregovorima u Omanu - kazao je taj izvor.

Bela kuća je odbila da komentariše informacije Aksiosa.

Prethodno je ovaj dobro obaveštani sajt objavio da je Iran zahtevao promene mesta i formata pregovora sa SAD u petak.

Američki zvaničnici saopštili su da je juče iranska vojska izvela dve "veoma agresivne" akcije protiv američkih brodova u Persijskom zalivu.

U prvom incidentu, iranske snage sa topovnjača Revolucionarne garde pokušale su da se ukrcaju na komercijalni brod koji je plovio pod američkom zastavom u blizini Ormuskog moreuza.

Iranski brodovi su se razbežali pre nego što je razarač američke Ratne mornarice stigao do broda uz podršku Ratnog vazduhoplovstva, a nijedan hitac nije ispaljen.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je da je u drugom incidentu iranski dron "nejasnih namera" leteo je blizu nosača aviona "USS Abraham Linkoln", nakon čega ga je oborio projektil ispaljen iz borbenog aviona F-35.

Aksios navodi da ovim incidentima i novim zahtevima Iran rizikuje da skrene Trampa sa diplomatskog puta i usmeri ga ka vojnoj opciji u trenutku kada je već okupio ogromnu vojnu silu u Persijskom zalivu.

Iranci su odustali od sporazuma koji su postignuti prethodnih dana nakon što je nekoliko zemalja već pozvano da učestvuje u pregovorima u Istanbulu i zatražili da Oman bude mesto bilateralnog sastanka samo njih i SAD, umesto da nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja prisustvuju kao posmatrači.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je to zato što Iranci žele da ograniče razgovore na nuklearna pitanja i da ne razgovaraju o stvarima poput raketa i oružanih formacija povezanih sa Teheranom koje deluju u regionu, a koja predstavljaju prioritetna pitanja za okolne zemlje.

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće, rekla je novinarima da je razgovarala sa Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom o incidentima u Zalivu i novim iranskim zahtevima.

- Trenutno su razgovori sa Iranom još uvek u planu. Razgovori će se nastaviti kasnije ove nedelje, što se nas tiče - kazala je Livit.

Izraelski zvaničnici kažu da je sastanak bio usredsređen na Iran, a Netanjahu je uz sebe imao načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnika Ejala Zamira, direktora Mosada Dejvida Barneu i šefa vojne obaveštajne službe general-majora Šlomija Bindera.

Autor: Iva Besarabić