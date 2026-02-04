'ŠTO MLAĐE, TO BOLJE! NE ŽELIM TAMNOPUTE DEVOJKE' Žrtve Džefrija Epstajna opisuju kako je funkcionisala njegova MREŽA ZLOSTAVLJANJA

Tokom ispitivanja koje je sproveo FBI, dvanaest devojaka opisalo je kako su postale žrtve Džefrija Epstajna. Govorile su o skupim poklonima i perfidnoj strategiji regrutovanja.

Nedavno deklasifikovana dokumenta iz dosijea Džefrija Epstajna pružaju detaljan uvid u izopačeni život ovog pedofila iz visokog društva. U petak je američko Ministarstvo pravde objavilo, između ostalog, transkripte ispitivanja koje je FBI sproveo sredinom 2000-ih. U dokumentima se vidi kako je teklo ispitivanje dvanaest žena sa kojima su Epstajn ili njegovi saradnici stupili u kontakt između 1999. i 2005. godine.

Jedna od žrtava imala je samo 14 godina kada je 2001. upala u pedofilsku mrežu Džefrija Epstajna. Još uvek nije poznato ko ju je regrutovao. Njeno ime je zacrnjeno u dokumentima.

"Dakle, imaš 14 godina"

Jasno je, međutim, da ju je ta osoba savetovala da se predstavi kao sedamnaestogodišnjakinja kada razgovara sa Epstajnom. Ipak, na prvom susretu, on je brzo shvatio da ga devojčica laže.

- Dakle, imaš 14 godina - navodno joj je rekao, dodajući:

- Nećemo to nikome reći.

Epstajn se istovremeno samozadovoljavao

Žrtva je zatim godinama redovno masirala Epstajna. Nosila je samo donji veš ili je bila potpuno naga.

- Zašto još uvek nosiš donji veš? - pitao je Epstajn devojku tokom masaže.

- Skini majicu i pantalone.

Transkript, iz kog su mnogi delovi izostavljeni, ne omogućava da se jasno utvrdi da li je tokom tih masaža bilo eksplicitnih seksualnih radnji. Prema FBI-ju, Epstajn se ipak samozadovoljavao tokom tih seansi.

100 dolara za nove devojke

Za te masaže, Epstein je maloletnici plaćao između 200 i 500 američkih dolara. Ponudio joj je dodatnih 500 dolara za nage fotografije. Dobijala je i poklone, ispričala je žena vlastima.

Na primer, donji veš Victoria's Secret ili karte za koncert grupe Incubus. Ali Epstajn je najviše podsticao tinejdžerku da regrutuje druge devojke za njegovu mrežu. Plaćao joj je 100 dolara za svaku novu regrutovanu devojku.

Regrutovano "možda 30 devojaka"

Ove izjave se poklapaju sa izjavama još jedanaest žrtava koje je FBI ispitivao. Mnoge od njih su imale zadatak da regrutuju maloletnice za Epstajna. Jedna je izjavila da je regrutovala "tridesetak devojaka".

- Platiću ti 200 dolara za svaku devojku koju mi dovedeš - obećao je Epstajn tada sedamnaestogodišnjoj devojci.

- Pobrini se da razumeju šta se od njih očekuje. Što su mlađe, to je bolje.

Pored mladosti, Epstajn je izgleda imao i druge zahteve u vezi sa žrtvama.

- Nema tamnoputih devojaka i nema devojaka sa tetovažama - zahtevao je od tada petnaestogodišnje devojke.

Neke žrtve navode da je tokom masaža dolazilo i do seksualnih radnji sa Epstajnom. Navodno je jednoj devojci tokom masaže strgao brushalter. Takođe je jednoj tada sedamnaestogodišnjoj devojci dao 1000 dolara i poklonio torbu brenda Louis Vuitton nakon napada.

Autor: Iva Besarabić