Epstin bio pod nadzorom zbog mogućnosti da izvrši samoubistvo: Oglasio se FBI, otkriveno šta se dešavalo u zatvoru

Prema dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, on je bio pod nadzorom zbog mogućnosti da izvrši samoubistvo, nakon što je pokušao da se ubije u zatvoru 23. jula 2019. godine, iako je psihologu rekao da nema takve namere.

Epstin je optužio svog cimera iz ćelije Nikolasa Tartaljonea, bivšeg policajca koji se suočava sa optužbama za ubistvo, da je tada pokušao da ga ubije, pokazuje novoobjavljeni izveštaj Federalnog istražnog biroa (FBI) pod nazivom "Istraga smrti Džefrija Epštajna", koji danas prenosi BBC.

Prema dokumentima izgleda da je istragu o njegovoj smrti sprovela terenska kancelarija FBI u Njujorku, a izveštaj od 23 stranice ima oznaku "neklasifikovano" na svakoj stranici.

U izveštaju se navodi da je na sastanku sa psihologom sledećeg dana, nakon što je optužio cimera iz ćelije da je pokušao da ga ubije, Epstin rekao da "nema interesa da se ubije" i da bi "bilo ludo" da sebi oduzme život, navodi se u objavljenom dokumentu.

U dokumentu se navodi da je 25. jula 2019. godine izjavio da je "previše ubeđen u svoj slučaj", kao i da je psihologu rekao da "ima život i želi da se vrati svom životu".

Drugi dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde pokazuju da je upravnik zatvora savetovao da Epstin ne treba da bude smešten sam i da je naglasio potrebu za proverama njegove ćelije na pola sata, kao i za "nenajavljenim obilascima".

Epstinov cimer, za koga je tvrdio da ga je napao, pušten je dan pre njegove smrti a u noći 9. avgusta zatvorski čuvari takođe nisu izvršili provere zakazane za 3.00 i 5.00 sati, pokazuju zatvorski dokumenti, dok sistem kamera u tom delu zatvora takođe nije radio.

Njegovo telo je pronađeno tokom jutarnje provere koju je izvršilo osoblje zatvora.

U dokumentima su objavljene i ranije neviđene fotografije koje prikazuju telo Džefrija Epstina kako leži na nosilima i dok mu lekari pružaju negu neposredno nakon smrti, kao i izveštaj o obdukciji.

Druga, redigovana verzija istog izveštaja FBI-ja, dugačka samo 17 stranica, takođe je objavljena kao deo Epstinovih dosijea, i ona ne uključuje izveštaj psihologa niti hronologiju njegovog pritvora, a slike u dosijeu su redigovane.

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine a pre suđenja bio je pritvoren u gradskom popravnom centru u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru.

Autor: Marija Radić