ISPOVEST SRPKINJE KOJA JE DO POSLEDNJEG DANA ČUVALA GADAFIJA: Verovao je samo ženama, mi smo imale intuiciju i lojalnost koju niko nije mogao da kupi

U specijalnom gostovanju u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink, Dijana Stevanović, žena koja je godinama bila deo najužeg obezbeđenja Muamera el Gadafija, otvorila je dušu o vremenu provedenom u Libiji.

Govoreći o pukovnikovim specifičnim uverenjima, ona je objasnila zašto je sudbinu poverio upravo ženama.

Snaga ženske intuicije

Dijana ističe da Gadafijeva odluka nije bila slučajna, već zasnovana na dubokoj veri u žensku prirodu i instinkte.

„On je bio veliki vernik i smatrao je da, ako je Bog ženi podario da bude majka, to automatski znači da ona poseduje mnogo veću intuiciju i samokontrolu od muškaraca. Smatrao je da smo mi lojalnije i da je prava bezbednost zapravo u samokontroli, a ne u pukoj demonstraciji sile“, ispričala je Dijana.

Nakon objašnjenja ove filozofije, ona se osvrnula na sam rad u sistemu, naglašavajući da se u tom krugu izdaja nikada nije dogodila.

„Mi smo mu bile logistika, ali i najčvršći zid zaštite. Imali smo naravno i podršku vojske, ali on je istinski verovao samo ženama i moram da kažem – nikada ga nijedna žena nije izdala“, jasna je bila Stevanovićeva.

Veza sa Srbijom i pukovnikova empatija

Poseban deo razgovora bio je posvećen Gadafijevom odnosu prema bivšoj Jugoslaviji. Dijana je podsetila gledaoce da su Srbi bili neizostavan deo pukovnikovog svakodnevnog života i najbližeg okruženja.

„Pukovnik je neizmerno voleo Jugoslaviju i kod njega je radilo jako puno naših ljudi. Svi oni koji su bili direktno upućeni u život porodice, od kuvara, domara pa do bebisiterki, bili su sa naših prostora. On je bio natprosečno inteligentan čovek i imao je neverovatnu moć da prepozna ko sa njim radi iz interesa, a ko iz iskrenog uverenja“, navela je ona.

Ona je dalje objasnila da ta veza nije bila samo profesionalna, već i duboko humana, podsećajući na pomoć koju je Libija pružila našoj zemlji u najtežim trenucima.

„Prema našem narodu je gajio ogromnu empatiju. Ne zaboravite, prvu pomoć devedesetih godina, kada je ovde počeo rat, Srbija je dobila upravo od pukovnika Gadafija“, istakla je Dijana.

Atentat na Seifa kao politička poruka

Komentarišući vest o brutalnoj likvidaciji Gadafijevog sina, Seifa, Dijana je iznela tvrdnje koje bacaju novo svetlo na motive ovog zločina. Ona smatra da je Seif bio direktna pretnja onima koji žele da zadrže trenutni haos u Libiji.

„Ja na sve to gledam drugačije jer sam bila unutar tog sistema i te porodice. Bila sam sigurna da on, nakon što je pušten na slobodu, nikada neće napustiti Libiju jer je imao ogromnu želju da je ponovo obnovi. Gadafi je svojevremeno ujedinio 42 plemena, a Seif je bio jedini čovek koji je imao tu moć da ih ponovo okupi pod jednu zastavu“, objasnila je Stevanovićeva.

Prema njenim rečima, tehnički detalji samog napada jasno ukazuju na to da je ubistvo bilo pažljivo planirano i sprovedeno uz pomoć iznutra.

„Upravo zato je bio pretnja onima koji se bore za prevlast. Ovo je bila klasična politička likvidacija. Moje informacije kažu da su čak i ulične kamere bile onesposobljene na celoj lokaciji gde se nalazila njegova kuća. Bio je laka meta jer niko ne želi obnovu Libije kakvu je on planirao“, zaključila je bivša saradnica libijskog vođe.

Lojalnost koja ne prestaje

Na kraju razgovora, Dijana je poručila da njena odanost čoveku kojeg je čuvala ostaje nepoljuljana, uprkos tome što pukovnik više nije živ.

„Ja sam radila za jedan veliki sistem i tom čoveku ostajem lojalna do kraja. Bilo bi jako degutantno da danas iznosim poverljive informacije, jer mi po zakonu nismo ni smeli da radimo van naših delegacija na taj način. On je hranio kompletnu Afriku, a sopstvena kontraobaveštajna služba ga je izdala“, rekla je Dijana Stevanović.

Autor: Dalibor Stankov