PALA OSTAVKA ZBOG EPSTAJNA! Bivši ministar kulture odlazi sa funkcije - Ime mu se pominje više od 600 puta u fajlovima!

Bivši francuski ministar kulture Žak Lang podneo je ostavku na mesto direktora Instituta arapskog sveta zbog navodnih finansijskih veza sa Džefrijem Epstajnom.

Bivši francuski ministar kultureŽak Lang podneo je ostavku na mesto direktora Instituta arapskog sveta zbog navodnih finansijskih veza sa Džefrijem Epstajnom, što je dovelo do poreske istrage.

- On je veoma tužan i duboko povređen što napušta poziciju koju voli. Stavio je interese Instituta arapskog sveta na prvo mesto - rekao je danas Langov advokat Loran Merle i dodao da je Lang negirao optužbe.

Ministarstvo spoljnih poslova, koje nadgleda Institut arapskog sveta, potvrdilo je njegovu ostavku. Tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Langa i njegove ćerke Karoline, zbog pranja novca.

Francuski istraživački portal "Mediapart" objavio je prošle nedelje tekst o navodnim finansijskim i poslovnim vezama između porodice Lang i Džefrija Epstajna preko ofšor kompanije sa sedištem na Američkim Devičanskim ostrvima u Karipskom moru.

Langovo ime pomenuto je više od 600 puta u Epstajnovim dosijeima.

Ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je da je primio k znanju Langovu ostavku.

