DOSTA JE BILO TERORA! Kuba zapušila usta Amerikancima: Skinite nam se s grbače pa da pričamo

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel izjavio je da je njegova zemlja spremna da uđe u dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je naglasio da razgovori nisu mogući dok traju pritisci i sankcije prema Havani.

On je poručio da se istinski dijalog može voditi isključivo na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnosti.

- Kuba je spremna da stupi u dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod kojim uslovima? Bez pritisaka – dijalog je nemoguć pod pritiskom - rekao je Dijaz-Kanel.

Podsećamo, Dijaz-Kanel je i ranije u više navrata oštro kritikovao politiku SAD prema Kubi, posebno ekonomsku blokadu i mere kojima se, prema njegovim rečima, sprečava dopremanje goriva i normalna trgovina sa drugim državama.

On je isticao da Kuba ne predstavlja bezbednosnu pretnju Sjedinjenim Američkim Državama, da ne štiti teroriste i da se na njenoj teritoriji ne nalaze strane vojne snage, osim, kako je naveo, nelegalne američke vojne baze u Gvantanamo.

Autor: D.Bošković