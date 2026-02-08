AKTUELNO

Svet

DOSTA JE BILO TERORA! Kuba zapušila usta Amerikancima: Skinite nam se s grbače pa da pričamo

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pexels ||

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel izjavio je da je njegova zemlja spremna da uđe u dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je naglasio da razgovori nisu mogući dok traju pritisci i sankcije prema Havani.

On je poručio da se istinski dijalog može voditi isključivo na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnosti.

- Kuba je spremna da stupi u dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod kojim uslovima? Bez pritisaka – dijalog je nemoguć pod pritiskom - rekao je Dijaz-Kanel.

Podsećamo, Dijaz-Kanel je i ranije u više navrata oštro kritikovao politiku SAD prema Kubi, posebno ekonomsku blokadu i mere kojima se, prema njegovim rečima, sprečava dopremanje goriva i normalna trgovina sa drugim državama.

On je isticao da Kuba ne predstavlja bezbednosnu pretnju Sjedinjenim Američkim Državama, da ne štiti teroriste i da se na njenoj teritoriji ne nalaze strane vojne snage, osim, kako je naveo, nelegalne američke vojne baze u Gvantanamo.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Kuba

#Politika

#Rat

#SAD

#najava

POVEZANE VESTI

Politika

VUČEVIĆ: Očekujemo strateški dijalog sa SAD, važno je da bolje čuju našu poziciju oko KiM

Svet

KANADA ILI AMERIKA? Šolc odabrao stranu, pa počeo da govori u ime EU

Svet

DRAMA OKO GRENLANDA NE PRESTAJE: Tramp poručuje – Moramo da ga imamo!

Svet

NIKAD BLIŽE MIROVNOM SPORAZUMU ZA OKONČANJE RATA?! Oglasili se Zelenski i Tramp: U toku pregovori Amerikanaca i Rusa

Politika

ĐURIĆ: Strateški dijalog sa SAD važan, ne očekuju se drastične promene u američkoj politici prema Srbiji

Svet

Zelenski napustio Tursku: Putinovo odsustvo je nepoštovanje, Tramp vršio veći pritisak na Kijev