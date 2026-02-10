ŠOK ZA ŠOKOM! Legendarni fudbaler u zloglasnim fajlovima DŽefrija Epstajna

Svet ne prestaje da potresa afera američkog moćnika Džefrija Epstina, a sve više je imena poznatih ličnosti koji se pojavljuju u fajlovima vezanim za krivična dela biznismena.

U najnovijem talasu dokumenata povezanih sa slučajem zloglasnog američkog milijardera Džefrija Epstajna pojavilo se i ime nekadašnjeg asa Bajerna i francuske reprezentacije i jednog od najčuvenih fudbalera protekle decenije - Franka Riberija.

Objavljeni fajlovi, koji su deo sudske dokumentacije i svedočenja osoba uključenih u istragu, ponovo su otvorili temu jedne od najmračnijih afera savremenog doba.

Riberijevo ime u dokumentima se, kako se navodi, pojavljuje više puta, i to u okviru iskaza trećih lica. U jednom od navoda opisuje se navodni incident u kojem je bivši fudbaler, prema tim tvrdnjama, pokušao da priđe jednoj osobi nakon što je došao do njenog broja telefona i adrese, a situacija je navodno eskalirala do te mere da je morala da reaguje policija. Ipak, važno je naglasiti da se radi o iskazu u okviru sudske dokumentacije, a ne o presudi ili zvanično potvrđenim optužbama.

U jednom od pasusa može se pročitati:

"Frank Riberi je pokušao da me napadne dok sam bio u svom vrtu, nakon što je dobio moj broj i adresu. Policija ga je opkolila i vratila u automobil."

Sa druge strane, Riberijev pravni tim reagovao je brzo i oštro. Njegov advokat je sve navode kategorički demantovao, ocenivši ih kao neistinite i tendenciozne, uz poruku da će biti preduzeti pravni koraci protiv svih koji, kako tvrdi, šire netačne informacije i narušavaju ugled bivšeg fudbalskog velikana.

Ime Franka Riberija tako se našlo u društvu brojnih javnih ličnosti koje su se poslednjih dana pominjale u kontekstu Epstajnovih fajlova, što je izazvalo lavinu reakcija u javnosti.

Podsetimo, Džefri Epstajn je bio optužen za organizovanje lanca seksualne eksploatacije, a preminuo je 2019. godine u zatvorskoj ćeliji, što je dodatno podgrejalo brojne teorije i sumnje.

Iako samo pominjanje imena u dokumentima ne znači krivicu, jasno je da će objavljivanje ovih fajlova imati dugotrajan odjek i da bi mnoge javne ličnosti mogle da se nađu pod lupom javnosti – bez obzira na to da li će se navodi ikada potvrditi ili ne.

