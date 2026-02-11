Uragan usmrtio 18 ljudi, vetar od 210 kilometara na sat razorio sve pred sobom: Opasan ciklon stiže u ovu zemlju

Razoran uragan pogodio je Madagaskar. Tropski ciklon obrušio se direktno na severoistočnu obalu i sa vetrovima od 210 km/h rušio je sve pred sobom.

Talasi su bili visne i do 15 metara, a palo je preko 500 litara kiše, uz razorne poplave i bujice.

Potom je uragan oslabio na tropsku oluju, koji je prešao preko središnjih delova zemlje i glavnog grada Antaninarivu.

I ovim predelima doneo je obilne padavine i olujne, ali ne i razorne vetrove.

Nažalost, poplave i bujice uništele su desetine naselja i nateralo preko 50.000 ljudi na evakuaciju.

Tropski ciklon potom je ušao u Mozambički kanal i ponovo ojačao na oluju snage uragana i sada preti središnjoj obali u Mozambiku. Moguća su velika razaranja usled uraganskih vetrova, poplava i bujica.

Sezona tropskih ciklona uveliko je aktivna na južnoj hemisferi.

Poslednjih godina 10 snažnih tropslih ciklona obrušilo se direktno na Madagaskar.

Autor: Marija Radić