Uragan usmrtio 18 ljudi, vetar od 210 kilometara na sat razorio sve pred sobom: Opasan ciklon stiže u ovu zemlju

Razoran uragan pogodio je Madagaskar. Tropski ciklon obrušio se direktno na severoistočnu obalu i sa vetrovima od 210 km/h rušio je sve pred sobom.
Talasi su bili visne i do 15 metara, a palo je preko 500 litara kiše, uz razorne poplave i bujice.
Potom je uragan oslabio na tropsku oluju, koji je prešao preko središnjih delova zemlje i glavnog grada Antaninarivu.
I ovim predelima doneo je obilne padavine i olujne, ali ne i razorne vetrove.
Nažalost, poplave i bujice uništele su desetine naselja i nateralo preko 50.000 ljudi na evakuaciju.
Tropski ciklon potom je ušao u Mozambički kanal i ponovo ojačao na oluju snage uragana i sada preti središnjoj obali u Mozambiku. Moguća su velika razaranja usled uraganskih vetrova, poplava i bujica.
Sezona tropskih ciklona uveliko je aktivna na južnoj hemisferi.
Poslednjih godina 10 snažnih tropslih ciklona obrušilo se direktno na Madagaskar.
Autor: Marija Radić