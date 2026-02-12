Tramp protiv Bi-Bi-Sija pred sudom: Suđenje za klevetu zakazano za februar 2027. godine

Suđenje po tužbi američkog predsednika Donalda Trampa protiv britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si (BBC) zakazano je za februar 2027. godine, nakon što je sudija na Floridi odbio zahtev medijske kuće za odlaganje procesa.

Razlog tužbe: Sporna montaža u emisiji "Panorama"

Donald Tramp tuži Bi-Bi-Si zbog klevete, tvrdeći da je u jednoj epizodi emisije "Panorama" njegov govor o događajima od 6. januara 2021. godine montiran tako da stvori lažan utisak. Prema navodima tužbe:

Montažom dva dela govora sugerisano je da je Tramp direktno podstakao pristalice na upad u Kapitol.

Advokati predsednika SAD navode da su te tvrdnje "lažne i klevetničke" i zahtevaju nadoknadu štete.

Odbrana Bi-Bi-Sija i osporavanje nadležnosti

Iako se britanski javni servis ranije izvinio zbog načina na koji je govor montiran, oni su odbili da isplate odštetu, navodeći da osnova za tužbu za klevetu ne postoji.

Pitanje nadležnosti: Očekuje se da će Bi-Bi-Si do 17. marta 2026. godine podneti zahtev za odbacivanje slučaja, tvrdeći da sud na Floridi nema nadležnost nad britanskim emiterom.

Otkrivanje dokaza: Sudija je već odbio zahtev Bi-Bi-Sija da se obustavi proces razmene dokumenata i dokaza između dve strane.

Suđenje bi trebalo da traje dve nedelje i biće održano u Majamiju. Iz Bi-Bi-Sija su kratko poručili da će "braniti ovaj slučaj", bez daljih komentara o postupku koji je u toku.

Autor: Dalibor Stankov