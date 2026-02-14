SNIMAK KOJI LEDI KRV U ŽILAMA! Epstajna pitali koliko dugo ga seksualno privlače maloletnice: Počeo da trepće i da pomera obrve, usledio JEZIV odgovor (VIDEO)

Američki milijarder i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn je tokom svedočenja pod zakletvom direktno upitan “koliko dugo ga seksualno privlače maloletnice”, a njegova reakcija posebno izaziva jezu. Snimak star 16 godina, koji je nastao na Floridi, postao je viralan.

Snimak je objavilo američko Ministarstvo pravde u okviru nove ture Epstajnovih dosijea.

"Koliko dugo vas seksualno privlače maloletnice"?

- Gospodine Epstajn, koliko dugo vas seksualno privlače maloletnice? – čuje se pitanje dok advokat u pozadini dobacuje: "Primedba, uznemiravanje, sporno".

- Jel’ se vi to šalite? – upitao je Epstajn, sedeći u crnoj fotelji.

U tom trenutku tikovi su vidni na njegovim očima, trepće i pomera obrve, glave podbočene rukom koju je nalaktio na sto.

- Ne, mislim, ne osećam da ovde otkrivam bilo kakve tajne, zar ne? – usledilo je novo pitanje, dok se ponovo čuje advokat kako govori: “Zahtev za brisanje iz zapisnika”.

Epstajn na ovo pomera usne i blago sleže ramenima.

- I to je pitanje – dodaje ispitivač.

- Voleo bih da odgovorim i na to pitanje. I na sva druga vaša pitanja danas. Međutim, moram da sledim savet svojih advokata. Oni su mi rekli da moram da se pozovem na svoja prava iz 5, 6. i 14. amandmana da danas ne odgovaram na ta pitanja ili bilo koja druga pitanja u vezi ove tužbe – rekao je Epstajn.

- Koje je bilo ime bilo koje od maloletnica koje su bile predmet krivičnih optužbi na koje ste se izjasnili krivima? – usledilo je novo pitanje.

- Ne znam – odgovara Epstajn.

- Recite mi o tim optužbama, koji su bili njihovi navodi?

- Navođenje na prostituciju. Ne na maloletnu prostituciju. Na prostituciju.

- Da li su žrtve ili prostitutke bile maloletne?

- Izjasnio sam se krivim za navođenje na prostituciju. Ne mogu ništa više od toga da vam kažem – odgovorio je Epstajn.

Tužba Virdžinije Đufre

Osuđeni pedofil je 2010. svedočio na Floridi u okviru građanske parnice za klevetu koja se tiče njegovih žrtava, uključujući Virdžiniju Đufre Roberts, i pravnih bitki vezanih za njegov pravni sporazum o iz 2008.

U maju 2009, Virdžinija Đufre je podnela anonimnu tužbu kao “Džejn Dou 102” protiv Epstajna i optužila njegovu saradnicu Gilejn Maksvel da ju je regrutovala za seksualnu trgovinu dok je bila maloletna.

Do kraja te godine, desetine Epstajnovih žrtava podnele su građanske tužbe protiv njega.

Sve su rešene nagodbom čiji iznosi nisu otkriveni. Dokumenti objavljeni u januaru 2022. otkrili su da je iznos nagodbe u slučaju Džejn Dou 102 iz 2009. bio 500.000 dolara i druga “vredna naknada”.

Federalni tužioci su ponovo krenuli da pregledaju optužbe 2018, nakon serije članaka u “Majami heraldu” o ovom sporazumu. Epstajn je uhapšen u julu 2019, a mesec dana kasnije navodno je izvršio samoubistvo u zatvoru. Misterija njegove smrti od tada se samo produbila.

Maksvel spremna da svedoči pod jednim uslovom

Njegova saradnica Maksvel osuđena je 2021. na 20 godina zbog regrutovanja i zlostavljanja maloletnica. Ona je nedavno odbila je da odgovara na pitanja Nadzornog odbora američkog Predstavničkog doma i rekla je da je spremna da svedoči ukoliko joj Tramp odobri pomilovanje ili ublaži kaznu.

- Maksvel je spremna da govori potpuno i iskreno ako joj predsednik Tramp odobri pomilovanje - izjavio je njen advokat Markus.

Autor: A.A.