Bela kuća objavila bizarnu čestitku za Dan zaljubljenih: Ljudi gledaju i ne veruju šta vide! (FOTO)

Bela kuća je danas na društvenim mrežama objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa motivima Grenlanda, svrgnutog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i migranata.



U okviru objave na zvaničnom nalogu Bele kuće na društvenoj mreži Iks, koja se sastoji od četiri manje slike, nalazi se i čestitka za Dan zaljubljenih sa mapom Grenlanda u srcu i porukom: "Vreme je da definišemo situaciju u našoj vezi".



Administracija predsednika Donalda Trampa je, takođe, objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa likom svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, na kojoj je zarobljeni političar prikazan u avionu, a uz sliku je objavljen i natpis: "Osvojio si mi srce".

Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) 14. фебруар 2026.

Bela kuća je posvetila posebnu čestitku za Dan zaljubljenih migrantskoj krizi - u obliku srca, s natpisom: „Moja ljubav prema tebi je jaka kao ljubav demokrata prema ilegalnim imigrantima“, i s porukom: "Leteo bih 1.537 milja da popijem piće sa tobom".

Na četvrtoj slici je sam Tramp, koji u ruci drži, kako je napisano, izvršnu odredbu 4547 i poruku: "UR My Valentine" ("Ti si moja ljubav", prim.prev.), uz njegov potpis.



Autor: D.Bošković