AKTUELNO

Svet

Bela kuća objavila bizarnu čestitku za Dan zaljubljenih: Ljudi gledaju i ne veruju šta vide! (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Bela kuća je danas na društvenim mrežama objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa motivima Grenlanda, svrgnutog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i migranata.


U okviru objave na zvaničnom nalogu Bele kuće na društvenoj mreži Iks, koja se sastoji od četiri manje slike, nalazi se i čestitka za Dan zaljubljenih sa mapom Grenlanda u srcu i porukom: "Vreme je da definišemo situaciju u našoj vezi".


Administracija predsednika Donalda Trampa je, takođe, objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa likom svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, na kojoj je zarobljeni političar prikazan u avionu, a uz sliku je objavljen i natpis: "Osvojio si mi srce".

Bela kuća je posvetila posebnu čestitku za Dan zaljubljenih migrantskoj krizi - u obliku srca, s natpisom: „Moja ljubav prema tebi je jaka kao ljubav demokrata prema ilegalnim imigrantima“, i s porukom: "Leteo bih 1.537 milja da popijem piće sa tobom".

Na četvrtoj slici je sam Tramp, koji u ruci drži, kako je napisano, izvršnu odredbu 4547 i poruku: "UR My Valentine" ("Ti si moja ljubav", prim.prev.), uz njegov potpis.


Administracija predsednika Donalda Trampa je, takođe, objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa likom svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, na kojoj je zarobljeni političar prikazan u avionu, a uz sliku je objavljen i natpis: "Osvojio si mi srce".

Bela kuća je posvetila posebnu čestitku za Dan zaljubljenih migrantskoj krizi - u obliku srca, s natpisom: „Moja ljubav prema tebi je jaka kao ljubav demokrata prema ilegalnim imigrantima“, i s porukom: "Leteo bih 1.537 milja da popijem piće sa tobom".

Na četvrtoj slici je sam Tramp, koji u ruci drži, kako je napisano, izvršnu odredbu 4547 i poruku: "UR My Valentine" ("Ti si moja ljubav", prim.prev.), uz njegov potpis.

Autor: D.Bošković

#BIZARNA CESTITKA

#Bela kuca

#Ljudi

#Skandal

#Sok

POVEZANE VESTI

Svet

'NIKOLAS ĆE SE VRATITI' Madurov sin se oglasio PRVI PUT nakon hapšenja i odmah zapretio: Istorija će pokazati ko su izdajnici

Svet

Oglasio se sin predsednika Venecuele: Pristalice Nikolasa Madura odlučnije nego ikada da ga podrže

Svet

Bela kuća objavila zvaničan Trampov portret za Božić: Jedan detalj je privukao pažnju svima (FOTO)

Svet

ŠTA ČEKA VENECUELU POSLE OTMICE MADURA? Tri scenarija su u igri, jedan je POSEBNO OPASAN! Oči celog sveta su uprte u NJIH, evo šta sada sledi (FOTO)

Svet

PRVE MADUROVE REČI NA SUDU U NJUJORKU: Nisam kriv, ja sam pristojan čovek - Počelo saslušanje, evo za šta se tereti bračni par, oči sveta uprte u Njuj

Politika

Blokaderi bi da hapse Vučića kao Madura: Moramo da izvedemo takvu akciju!