UKRAJINA IZVELA JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA NA RUSIJU: Gađana Moskva, dronovi padali na Belgorod i Brajnsk, aerodrom zatvoren, nema struje! (FOTO+VIDEO)

Ruski zvaničnici su 15. februara prijavili napad velikih razmera bespilotnim letelicama na više regiona, uključujući Moskvu, Brjansk i Belgorod.

Gradonačelnik Moskve,Sergej Sobjanin, izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 13 dronova koji su leteli ka prestonici, dok su hitne službe reagovale na mestima gde su pali delovi letelica.

Privremena ograničenja na aerodromu

Privremena ograničenja letova uvedena su na međunarodnom aerodromu Domodedovo, ali su kasnije ukinuta, preneli su državni mediji.

Teška situacija u Brjanskoj oblasti

Guverner Brjanske oblasti, Aleksandar Bogomaz, rekao je da je region od ranog jutra pod kontinuiranim napadom bespilotnih letelica, tvrdeći da je tamo uništeno 170 dronova.

Bryansk Governor Alexander Bogomaz says more than 170 Ukrainian drones were reportedly destroyed over the region. He says strikes on energy infrastructure left five municipalities and parts of Bryansk itself without heat and electricity. Emergency crews are trying to restore… pic.twitter.com/qDwshVm2YC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 15. фебруар 2026.

Kasnije je naveo da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet opština i delove grada Brjanska bez grejanja i električne energije.

On je rekao da je napad bespilotnim letelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letelica. Rusija je u više navrata gađala energetski sistem Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letelicama od početka rata.

Izveštaj ruskog Ministarstva odbrane

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su između 9 i 13 časova po moskovskom vremenu presretnuta 102 ukrajinska drona iznad Brjanske, Kaluške i Tulske oblasti, kao i u blizini Moskve.

Russia's Bryansk adds itself to the list of cities and regions without basic utilities such as electricity, water and heating.



After Ukraine's strikes, Bryansk residents are in the dark and posting about it on social media. pic.twitter.com/sLFbXnKaCA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 15. фебруар 2026.

Napad na Belgorod

Ruski Telegram kanali izvestili su o ukrajinskom napadu na grad Belgorod, dok je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov izjavio da preliminarne informacije ukazuju na značajnu štetu na energetskoj infrastrukturi. Hitne službe procenjuju razmere oštećenja.

Za sada nema dostupnih informacija o ukupnoj šteti niti o eventualnim žrtvama.

Ukraine sends 4 waves of drones swarm towards Moscow. 🔥🔥🔥 https://t.co/gniZZWDl8J — Bishal Acharya (@bishalacharya) 16. фебруар 2026.

Šira kampanja ukrajinskih napada

Ukrajina redovno koristi bespilotne letelice dugog dometa za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, fabrike oružja i skladišta municije.

Two Moscow airports were forced to close today



Vnukovo and Domodedovo have now both reopened, with the Mayor of Moscow saying they shot down 18 drones, with this one of many videos on social media



Incidentally, Nizhny Novgorod airport has now had to shut, Kaluga remains closed pic.twitter.com/WEMQSeeNRA — Tim White (@TWMCLtd) 15. фебруар 2026.

Ovi napadi deo su šire ukrajinske kampanje udara unutar Rusije, sa ciljem slabljenja ratne sposobnosti Rusije.

Autor: Marija Radić