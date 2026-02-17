AKTUELNO

Svet

Šumski požar van kontrole kod Melburna: Ugrožena okolna naselja, stanovnicima naređeno OVO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Stanovnicima tri manja naselja severno od Melburna u australijskoj državi Viktoriji danas je naređeno da odmah potraže sklonište zbog pretnje koju predstavlja šumski požar van kontrole.

Upozorenje za vanredne situacije izdato je oko 13 časova po lokalnom vremenu zbog požara u blizini grada Travul, 80 km severno od Melburna, koji bi mogao da ugrozi kuće i ljudske živote, prenosi australijski kanal "9news"

Stanovnicima je saopšteno da je prekasno za napuštanje Travula i susednih gradova Kerisdejl i Talaruk, koji zajedno imaju nekoliko stotina stanovnika, i da moraju odmah da se sklone u zatvorene prostore.

Foto: Tanjug AP/Rick Rycroft

Australijske vlasti su u ponedeljak upozorile da se veći deo Viktorije suočava sa ekstremnom opasnošću od požara, sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni Celzijusa, što je pogoršano jakim vetrovima i sušom.

pročitajte još

GOLE DEVOJKE IGRAJU PORED PLIŠANIH MEDVEDA, TEST OČINSTVA I JEZIVI SNIMCI: Necenzurisani Epstajnovi fajlovi objavljeni greškom, a OVA stvar je NAJMRAČ

Autor: Marija Radić

#Australija

#Požar

#Upozorenje

#stanovništvo

#šuma

POVEZANE VESTI

Svet

POŽAR NA SVETOJ GORI VAN KONTROLE, VATRA STIGLA DO NASELJA: Dignuta uzbuna zbog novog žarišta na Kritu, turisti beže, evakuiše se stanovništvo (VIDEO)

Svet

NOVI POŽAR VAN KONTROLE U AMERICI: Pre četiri meseca besneo uragan, sada se bore sa vatrenom stihijom

Hronika

ŠUMSKI POŽAR U DOLINI IBRA: Vatrena stihija zahvatila južne padine Žaračke planine!

Svet

'Zaraza se širi' Panika u zemlji zbog porasta broja slučajeva BAKTERIJE KOJA JEDE MESO

Svet

NOVI POŽAR U LOS ANĐELESU: Građani u panici, vatra se brzo širi - Naređena HITNA evakuacija (VIDEO)

Extra

Gradonačelnik italijanskog gradića zabranio stanovnicima da se razbole