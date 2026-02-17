Šumski požar van kontrole kod Melburna: Ugrožena okolna naselja, stanovnicima naređeno OVO

Stanovnicima tri manja naselja severno od Melburna u australijskoj državi Viktoriji danas je naređeno da odmah potraže sklonište zbog pretnje koju predstavlja šumski požar van kontrole.

Upozorenje za vanredne situacije izdato je oko 13 časova po lokalnom vremenu zbog požara u blizini grada Travul, 80 km severno od Melburna, koji bi mogao da ugrozi kuće i ljudske živote, prenosi australijski kanal "9news"

Stanovnicima je saopšteno da je prekasno za napuštanje Travula i susednih gradova Kerisdejl i Talaruk, koji zajedno imaju nekoliko stotina stanovnika, i da moraju odmah da se sklone u zatvorene prostore.

Australijske vlasti su u ponedeljak upozorile da se veći deo Viktorije suočava sa ekstremnom opasnošću od požara, sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni Celzijusa, što je pogoršano jakim vetrovima i sušom.

Autor: Marija Radić