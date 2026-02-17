NOVI SKANDAL TRESE KRALJEVSKU PORODICU! Princ Endrju slao slike ćerki Džefriju Epstajnu

Endrju Mauntbeten-Vindsor poslao je nekoliko fotografija svojih mladih ćerki u božićnoj čestitki pokojnom osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu, uprkos tome što je tvrdio da je prekinuo kontakt.

Vojvoda od Jorka poslao je e-mejl Džefriju Epstajnu, koji je u tom trenutku tek izašao iz zatvora, a u božićnoj poruci su bile slike njegovih ćerki i bilo je napisano:

"Mnogo radosti i sreće u ovom periodu i u godini koja je pred nama“, napisao je Endru, a na kraju e-mejla se i lično potpisao, navodi se u novim dokumentima iz Epstajnoviih dosijea.

Božićna čestitka sadržala je slike poslate kada je Beatris imala 23, a evgenija 21 godinu, piše Express.

Čestitka poslana 21. decembra 2011. ruši tvrdnju Endrjua samog da je prekinuo svaki kontakt sa Epstajnom nakon što su fotografisani zajedno u Central Parku u Njujorku 5. decembra 2010.

U intervjuu za BBC 2019. godine, Endrju je rekao voditeljki Emiliji Meitlis:

"Nisam imao nikakav kontakt sa njim od toga dana i neću nadalje“, rekao je tadašnji princ u intervjuu.

"O čemu je Endrju razmišljao? Ne izgleda dobro slati fotografije svojih ćerki osuđenom seksualnom prestupniku", rekao je insajder.

Božićna čestitka Epstajnu bila je naslovljena sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, Vojvoda od Jorka“ i uključivala je zajedničku fotografiju princa sa svojim ćerkama, Bestris i Evgenijom, na snegu.

Princeza Beatris je prikazana kako nosi božićni šešir i čarape, dok je princeza Evgenija imala krznenu kapu i braon šal.

Epstajnovi dosijei su otkrili koliko su često Evgeniju i Beatris roditelji uvodili u društveni krug osuđenog pedofila.

E-mejlovi od Fergi prema Epsstajnu čak su govorili o seksualnom životu njene mlađe ćerke, u jednom od njih je navedeno da je Evgenija bila na "seks vikend" kada je imala 19 godina.

Sara Ferguson, zajedno sa Beatris i Evgenijom, takođe je pozvala Epstajna da proslavi 50. Endruov rođendan i obavestila ga o dres-kodu, koji je bio "odela i koktel haljine".

Šta će još isplivati na video iz Epstajnovih dosijea kada je pokojni princ i njegova porodica u pitanju, ostaje nam da vidimo.

Autor: Jovana Nerić