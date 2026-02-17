GOLE DEVOJKE IGRAJU PORED PLIŠANIH MEDVEDA, TEST OČINSTVA I JEZIVI SNIMCI: Necenzurisani Epstajnovi fajlovi objavljeni greškom, a OVA stvar je NAJMRAČNIJA do sada

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara paket dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, koji sadrži više od 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka, pri čemu su pojedine žrtve pogrešno identifikovane.

Necenzurisane fotografije nagih ili delimično odevenih žena bile su kratko dostupne javnosti pre nego što su uklonjene, što je dodatno produbilo traumu žrtava.

Zastrašujuće je to što su objavljene fotografije samo vrh ledenog brega.

Objavljeni su i sati video snimaka koji pružaju potresan uvid u prljavu mrežu trgovine ljudima u svrhu seksualnih aktivnosti pokojnog finansijera, piše Miror.

Ministarstvo pravde sada procenjuje da postoji više od 1.000 žrtava Epstajnovih zločina.

Eksplicitni snimci mladih žena

Epstajn je sačuvao video snimke mladih žena koje obavljaju seksualne radnje dok je u kadru sedeo plišani medved, piše Miror.

Jedan video prikazuje Epstajna kako na silu pokazuje ženske grudi kameri dok ona pokušava da ga zaustavi.

Drugi snimci prikazuju milionera kako pleše pored žena, kao i kako uživa u privatnoj „zabavi“ sa golim mladim ženama u crveno obloženoj radnoj sobi u svom domu u Parizu. Pošto su snimci redigovani, njihove godine nisu jasne.

Epstajn je navodno primoravao mlade devojke da učestvuju na audicijama u poluodevenoj odeći, što potvrđuje sumnju da je finansijer manipulisao žrtvama predstavljajući se kao lovac na talente "Victoria’s Secret".

Nekoliko uznemirujućih snimaka prikazuje mlade devojke kako se svlače i izvode seksualne radnje u svojim spavaćim sobama gde se vide veliki, smeđi plišani medvedići u kadru.

Epstajn tražio od žena nage fotografije i snimke

Uz snimke su bile hiljade slika i imejlova, a Epstajn je tražio od žena nage fotografije i video zapise.

„Gde su moje nove fotografije?“, pisao je Epstajn na jednu redigovanu imejl adresu 11. juna 2015. godine.

„Moja zadnjica je nekada bila manja... sada jedva stane na fotografiju“, odgovorila je neidentifikovana osoba.

„Kada krećete kući? Fotografije su odlične“, rekao je Epstajn dan kasnije, pre nego što je ponovo pitao: „Uslikajte neke seksi gole slike ako vam je udobno.“

„Držite glavu pravo, stanite na prste, uvijte torzo“, rekao je drugoj neidentifikovanoj osobi na Skajpu 2012. godine, prema Dejli mejlu. „Ta poza gola“, dodaje kao odgovor na redigovanu fotografiju. „Da, mnogo je bolja, pokušajte da budete seksi, pokušajte da se pogledate pravo u ogledalo.“

Žena zatim pita zašto slike moraju biti gole, odgovarajući: „I htela sam da pitam, ako se bavim manekenstvom, da li je moguće da ne snimam gole slike?“

„Izgledate sjajno, budite hrabri, pokušajte nove stvari“, odgovara Epštajn, dodajući kasnije: „Probajte različite poze, eksperimentišite sa punim frontalnim pogledom... prestanite da se plašite da ćete zadržati ono što želite, pokušajte sa seksi izgledom, smejte se.“

Snimci koji prikazuju kako žene plešu za Epštajna

Drugi video snimci prikazuju žene kako plešu za Epstajna u njegovoj kući u Francuskoj, a finansijer naizgled snima sa svog stola.

Na stolu se može videti i test za utvrđivanje očinstva, pored drugih predmeta.

Devojke se smenjuju u plesu zajedno ili solo, i vide se gole ili kako se skidaju.

Epstajn kupovao dečiju odeću

Epštajn je takođe kupovao dečiju odeću. 19. februara 2018. godine kupio je dva kompleta devojačkih uniformi, jednu bež sa „školskim naboranim rubom“, a drugu belo-crnu sa polo izrezom. Opis i komentari na sajtu jasno pokazuju da su ove uniforme namenjene mladim devojčicama školskog uzrasta.

Više kupovina koje je Epštajn obavio su eksplicitno seksualne prirode. Jedna kupovina je obavljena 2017. godine za Vagifirm, dodatak ishrani namenjen za „stezanje vagine“. 2014. godine je kupio „Prenosivi fitnes štap za vežbanje egzotičnog striptizera“, a 2016. godine je kupio kožni bič.

Autor: Marija Radić