Ujedinjene nacije o slučaju Epstin: Mogući zločini protiv čovečnosti

Milioni dokumenata u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom ukazuju na postojanje "globalnog kriminalnog poduhvata" čiji bi pojedini elementi mogli da dosegnu pravni prag zločina protiv čovečnosti, saopštila je danas grupa nezavisnih eksperata koju je imenovao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Eksperti navode da su krivična dela, opisana u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, počinjena u kontekstu suprematističkih uverenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije, kao i da ukazuju na komercijalizaciju i dehumanizaciju žena i devojčica, prenosi Rojters.

"Razmere, priroda, sistemski karakter i transnacionalni domet ovih zločina nad ženama i devojčicama toliko su ozbiljni da bi pojedini od njih mogli da ispune pravni prag zločina protiv čovečnosti", navodi se u saopštenju eksperata.

Oni su ocenili da optužbe iznete u objavljenim dosijeima zahtevaju nezavisnu, temeljnu i nepristrasnu istragu, kao i ispitivanje okolnosti koje su omogućile da se takva krivična dela čine tokom dužeg vremenskog perioda.

Eksperti UN izrazili su zabrinutost zbog, kako su naveli, "ozbiljnih propusta u poštovanju procedura i neadekvatnih redakcija", kojima su otkriveni osetljivi podaci o žrtvama, jer je u do sada objavljenim dokumentima identifikovano više od 1.200 žrtava.

"Nespremnost da se informacije u potpunosti objave ili da se istrage prošire ostavila je mnoge preživele sa osećajem ponovne traumatizacije i onoga što opisuju kao institucionalno obmanjivanje", ističe se u saopštenju.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstina.

Džefri Epstin je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstin je pronađen obešen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Autor: Marija Radić