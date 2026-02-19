KRVAVA SREDA U AUSTRIJI: Više od 30 lavina za 24 sata, troje mrtvih! Deca gledala kako planina guta njihove očeve

Austrija je zavijena u crno nakon što je u sredu zabeleženo više od 30 lavina samo u regionu Tirola. U snežnom paklu život su izgubila trojica skijaša – jedan Holanđanin i dvojica Nemaca, dok je akcija spasavanja povređenih trajala satima.

Austrijski centar za hitne slučajeve saopštio je da je situacija na planinama kritična, a policijski izveštaji otkrivaju jezive detalje tragedija koje su se dogodile gotovo istovremeno na različitim lokacijama.

Sinovi uzalud pokušavali da spasu očeve

Dve tragedije imaju gotovo identičan, potresan scenario. U skijalištu Zonenkopf, 42-godišnji snouborder iz Nemačke stradao je pred očima svog petnaestogodišnjeg sina. Otac je skijao van staze kada ga je pokosila lavina. Sin je odmah alarmirao službe, ali je otac pronađen tek sat vremena kasnije bez znakova života.

Slična drama odigrala se blizu Fisa, gde je 71-godišnji

Holanđanin poginuo dok je skijao sa svojim 41-godišnjim sinom. Sin je uspeo sam da se iskopa iz snega i spase još jednog prijatelja, ali ocu nije bilo spasa – spasilački psi su ga locirali pod debelim slojem snega tek nakon sat vremena.

Smrt u dolini Navis

Treća žrtva je nemački državljanin koji je stradao u dolini Navis u Tirolu. Njega je lavina potpuno zatrpala dok je bio na neuređenom delu staze, a lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt.

Policija i gorske službe spasavanja izdali su hitno upozorenje svim turistima da se strogo drže obeleženih staza, jer je stabilnost snežnog pokrivača na kritičnom nivou, a broj lavina raste iz sata u sat.

