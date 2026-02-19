AKTUELNO

Svet

'NISAM NIŠTA URADIO' Tramp se oglasio o hapšenju bivšeg princa Endrua i Epstajnovim fajlovima!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein/Tanjug AP/Steve Parsons ||

Reakcija Donalda Trampa na hapšenje princa Endrua: 'Nisam ništa uradio', kaže predsednik SAD.

Predsednik Amerike Donald Tramp reagovao je danas na hapšenje princa Endrua.

Tramp je reagovao na hapšenje, a novinari su ga pitali da li drugi u SAD mogu da vide slične optužbe.

- Ja sam stručnjak na neki način jer sam potpuno oslobođen krivice, tako da mogu da govorim o tome... to je veoma tužna stvar. Njegov brat, uskoro dolazi u našu zemlju, kralj...- rekao je Tramp.

Foto: Tanjug AP/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Kralj Čarls trebalo bi da poseti SAD u aprilu.

Foto: Tanjug AP/Jon Elswick

Govoreći o sebi, Tramp je dodao da je on taj koji „može da govori o tome“ jer je „potpuno oslobođen krivice“ nakon objavljivanja Epstajnovih dosijea.

- Nisam ništa uradio - rekao je.

BURNA PROŠLOST, A SAD I HAPŠENJE! Bivši princ Endru bio je omiljeno dete kraljice Elizabete, a onda je pred smrt osramotio: Postao je NAJNEPOPULARNIJ

Autor: Jovana Nerić

#Donald Tramp

#Džefri Epstajn

#fajlovi

#princ Endrju

