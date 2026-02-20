TRAMP DONEO ODLUKU OKO NAPADA NA IRAN! Otkriveni detalji o prvom udaru, evo šta će biti mete američke intervencije

Američki predsednik Donald Tramp doneo je odluku. Kako ekskluzivno javlja The Wall Street Journal, predsednik razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi Teheran primorao na prihvatanje njegovih uslova u vezi sa novim nuklearnim sporazumom.

Reč je o početnom, ciljanom napadu koji bi imao snažan politički signal, ali bi istovremeno izbegao rizik od sveobuhvatnog rata i potencijalne velike odmazde.

Moguć napad u narednim danima

Prema informacijama izvora bliskih administraciji, prvi udar - ukoliko dobije konačno odobrenje - mogao bi uslediti već u narednim danima. Meta bi bio ograničen broj vojnih ili državnih objekata, sa ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na američke zahteve.

The wall street journal: Trump Weighs Initial Limited Strike to Force Iran into Nuclear Deal#Iran #USA pic.twitter.com/et1ren4y4p — Contact Lines (@Izo526470677386) 19. фебруар 2026.

Spor oko iranskog nuklearnog programa

U središtu spora nalazi se iranski program obogaćivanja uranijuma. Tramp zahteva njegovo potpuno obustavljanje, dok iranske vlasti za sada odbijaju takav scenario.

Ako Teheran ostane pri svom stavu, Vašington je, prema istim izvorima, spreman da pokrene znatno širu vojnu kampanju usmerenu na ključne objekte režima.

Takva operacija, upozoravaju analitičari, mogla bi imati dalekosežne posledice po stabilnost regiona, ali i po ukupne odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Rizik od eskalacije

Iako se za sada govori o "ograničenoj akciji", mogućnost eskalacije ostaje otvorena - naročito ukoliko bi odgovor Teherana bio snažniji od očekivanog.

Administracija se za sada zvanično ne oglašava o ovim navodima, ali diplomatski i vojni kanali u regionu beleže pojačane aktivnosti, što dodatno podstiče spekulacije da bi odluka mogla biti doneta vrlo brzo.

Autor: Iva Besarabić