POJAČAN NADZOR NAD BILOM GEJTSOM ZBOG EPSTINA? Američki milijarder iznenada otkazao učešće na važnom AI samitu u Indiji

Američki milijarder Bil Gejts se povukao sa AI samita u Indiji samo nekoliko sati pre nego što je trebao da održi svoj glavni govor u četvrtak, i to u momentu kada je intenzivirana pažnja medija i javnosti oko njegovih veza sa pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, a posle objave fajlova američkog Ministarstva pravde (DOJ).

Ova iznenadna odluka Gejtsa, suosnivača Majkrosofta, dodatno je oslabila samit koji je već pogođen organizacionim problemima, kontroverzom oko robota i kritikama zbog saobraćajnog haosa.

I pored toga, šestodnevni događaj zabeležio je više od 200 milijardi dolara investicija u AI infrastrukturu u Indiji, uključujući plan od 110 milijardi dolara koji je najavila kompanija Reliance Industries. Grupacija Tata takođe je potpisala partnerstvo sa OpenAI.

Razlozi otkazivanja

Gejtsovo otkazivanje dolazi nakon što su prošlog meseca objavljeni fajlovi DOJ‑a koji uključuju komunikaciju između Epstajna i osoblja Gejts Fondacije. Fondacija je saopštila da Gejts neće održati govor "kako bi se fokus zadržao na ključnim prioritetima samita". Nekoliko dana ranije fondacija je odbacila glasine o njegovom izostanku i insistirala da će prisustvovati.

Umesto Gejtsa, govor je održao Ankur Vora, direktor za strategiju koji je zadužen za Afriku i Indiju u okviru Gejtsove fondacije. Fondacija nije odgovorila na pitanje da li je povlačenje povezano sa slučajem oko Epstajnovih dokumenata.

Gejts je izjavio da je veza sa Epstajnom bila isključivo filantropskog karaktera i da je bila greška što se sastao s osuđenim prestupnikom.

Učešće drugih lidera iz sektora IT-a

Gejts je trebao da se pridruži ostalim tehnološkim liderima, uključujući i Sundar Pičaja (Google), Sema Altmana (OpenAI) i Darija Amodeja (Anthropic). Njegov izostanak usledio je nakon ranijeg otkazivanja govora Jensena Huanga iz Nvidie, što je dodatno otežalo otvaranje samita, koji je planiran kao prvi značajni AI forum u ovom delu sveta, gde Indija želi da se profiliše kao vodeći glas u globalnom upravljanju AI tehnologijom.

Govor indijskog premijera Narendre Modija

U svom govoru, indijski premijer Narendra Modi naglasio je važnost zaštite dece na AI platformama, obraćajući se prisutnima zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

- Moramo biti još pažljiviji oko sigurnosti dece. Baš kao što se kurikulum u školama pažljivo bira, tako i prostor AI tehnologije treba da bude vođen interesom dece i porodica - rekao je Modi, dok je stajao na bini sa vodećim AI izvršnim direktorima i pozirao za fotografije.

Fotografisanje je izazvalo neprijatnu situaciju kada su Altman i Amodej, lideri konkurenata OpenAI i Anthropic, stajali jedan pored drugog, ali se nisu držali ruke, dok su ostali izvršni direktori to učinili.

Organizacione poteškoće i haos

I pored uspeha u investicijama, prvi veliki AI samit u Indiji obeležen je organizacionim problemima, što je šokiralo učesnike zbog, kako su opisali, nedostatka planiranja od strane vlade.

Haos i saobraćaj - Hale u kojima se održavao samit su iznenada zatvorene za javnost u četvrtak, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo među kompanijama sa štandovima i paviljonima.

Kontroverza oko robota - Univerzitet Galgotias je morao da ukloni svoj štand nakon što je osoblje predstavilo komercijalno dostupnog robota psa iz Kine kao svoje delo.

Preferencijalni saobraćaj za VIP goste - Policija je zatvarala ulice kako bi se omogućio prolaz VIP gostiju, što je stvorilo haos u gradu sa 20 miliona stanovnika.

Indijska vlada se izvinila učesnicima zbog neprijatnosti u prvim danima, dok su opozicione stranke kritikovale premijera i vladu za loše upravljanje globalnim samitom.

- Ceo samit je, ili bolje rečeno, trebao je da bude, namenjen istraživačima, osnivačima i graditeljima koji svakodnevno rade u ovoj oblasti. Umesto toga, tretirani smo kao da ne značimo ništa, blokirani satima da bi neki ministar ili zvaničnik prošao - napisao je Džej Gala na društvenoj mreži "Iks".

Autor: Iva Besarabić