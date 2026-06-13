'EPSTIN JE BIO ODVRATNO LJUDSKO BIĆE' Bivša supruga Bila Gejtsa otkrila da je posle susreta sa njim imala NOĆNE MORE

Melinda Gejts, bivša supruga Bila Gejtsa, koji je optužen za vezu sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, izjavila je danas da je susret sa Epstinom za nju bio duboko neprijatan i uznemirujući, navodeći da je odmah stekla izrazito negativan utisak o njemu.

U intervjuu za Gardijan, ona je rekla da je Epstina doživela kao "odbojnu i zastrašujuću osobu", dodajući da takva iskustva ukazuju na važnost slušanja ličnih osećaja i upozorenja u kontaktu sa pojedincima.

"Nisam ćutala. Već su me ranije pitali šta mislim o Epstinu, i rekla sam svoju istinu o tome šta sam doživela. Bio je odvratno ljudsko biće, užasan čovek, i zato u ovim situacijama - ovo je teška tema za mene, morate to znati - moje srce je uz mlade devojke. Samo sam rekla istinu, a to je da one zaslužuju malo mira i zaslužuju malo pravde", istakla je Frenč Gejts.

Ona je navele da je jednom srela Epstina i da ga je smatrala toliko odvratnim da je posle toga imala noćne more.

Gejts je ocenila da je pravosudni sistem u slučaju Epstina zakazao i da je njegovo delovanje moglo biti ranije sprečeno.

"Pravosudni sistem nije radio svoj posao. Nije radio svoj posao. Tačka. Ovo je moglo da se zaustavi...Ako ne želimo da deca budu povređena, pravosudni sistem mora da funkcioniše", istakla je.

Komentarišući to što su mnoge žene, uključujući Epstinove žrtve, pokazale veliku hrabrost u govoru, dok su Epstinovi muški saradnici "izabrali da ćute", Frenč Gejts je rekla da se "loše stvari dešavaju u mraku" i da je potrebna veća transparentnost.

Melinda French Gates: I am unbelievably privileged when I go into a health care system. But it took me three doctors to get the proper care I needed during that time in life. We know that when a woman get’s the right care at the right time, the outcomes are completely different… pic.twitter.com/PLRSo4ulNm — Protect Our Care (@ProtectOurCare) 12. јун 2026.

Frenč Gejts je rekla da je mnogo toga doprinelo njenoj odluci da se razvede od Bila Gejtsa 2021. godine nakon 27 godina braka, među kojima je i to da joj je bio neveran i da je održavao kontakt sa Epstinom, uprkos njenim prigovorima.

Kako je navela, u mesecima koji su prethodili razvodu počela je da doživljava napade panike.

Istakla je da se danas u potpunosti posvećuje radu na unapređenju zdravlja žena, reproduktivnih prava i smanjenju rodnih nejednakosti u medicinskim istraživanjima, kroz svoju organizaciju "Pivotal".

Kako je navela, cilj njenog angažmana je da se poveća ulaganje u žensko zdravlje i omogući ravnopravan pristup medicinskoj zaštiti, uz poruku da "svako ko ima velike resurse ima i veliku odgovornost".

Frenč Gejts je nakon razvoda od Bila Gejtsa napustila zajednički rad u Gejts fondaciji i fokusirala se na sopstvene projekte, a u intervjuu je ocenila da se nalazi u "novoj i srećnoj fazi života".

Autor: Marija Radić