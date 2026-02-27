AKTUELNO

Svet

OGLASIO SE TRAMP: Ministar trgovine će svedočiti pred Kongresom o vezama sa Epstinom

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Tom Brenner ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će ministar trgovine Hauard Lutnik svedočiti pred Kongresom o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

- Hauard će otići i reći šta god ima da kaže. On je veoma nevin momak, radi dobar posao - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Si-en-en.

Razmena imejlova, objavljena kao deo Epstinovih dosijea, između bivšeg američkog finansijera i Lutnika pokazuje da je ministar trgovine komunicirao sa Epstinom više od decenije, nakon što je tvrdio da je prekinuo svaki kontakt sa osuđenim seksualnim prestupnikom koji je preminuo 2019. godine.

Lutnik nije optužen za prekršaj i javno je rekao da "nije imao nikakvu vezu" sa Epstinom. Američki predsednik snažno podržava Lutnika, koji je možda jedan od retkih sekretara kabineta koje Tramp smatra ličnim prijateljem, navodi Si-en-en.

Autor: D.Bošković

