'SVE JE BILO ZAKLJUČANO, A ONA JE POBEGLA' Novi šok detalji: Preživeli ispričali šta se dešavalo kada je izbio požar u baru smrti u Švajcarskoj

Rimski tužioci koji istražuju požar u baru "Le Constellation" tokom dočeka Nove godine u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana, saopštili su da su svedočenja italijanskih preživelih posebno značajna u vezi sa tvrdnjama da su izlazi za slučaj opasnosti bili zaključani i da je suvlasnica objekta Džesika Moreti napustila mesto događaja, prenela je Ansa.

U požaru je poginula 41 osoba, među njima i šest italijanskih tinejdžera. Među stradalima je Srbin Stefan Ivanović koji je stradao nakon što je pomagao mladima i vadio ih iz vatre, ali nije uspeo da izbavi sebe.

Preživeli su naveli i da gostima nisu data uputstva kako da postupaju, da aparati za gašenje požara nisu bili korišćeni i da se vatra proširila u roku od nekoliko minuta.

U požaru koji je izbio u noćnom klubu "Konstelasion" u Kran Montani poginulo je 41 osoba, uglavnom mladih, a 115 je povređeno.

Požar su izazvale varnice od sveća koje su zapalile zvučno-izolacionu penu na plafonu podruma objekta, navodi se u istrazi, koja ima za cilj da rasvetli tačne okolnosti tragedije, da li su vlasnici poštovali bezbednosne standarde i odgovornost ostalih učesnika u tragediji.

Za tragediju su osumnjičeni vlasnici bara Žak i Džesika Moreti, a Moreti je uhapšen 9. januara, a pušten uz kauciju dve nedelje kasnije.

Par je trenutno pod istragom zbog ubistva iz nehata, nanošenja telesnih povreda iz nehata i podmetanja požara iz nehata.

Autor: Iva Besarabić