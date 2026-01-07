VLASNICI BARA SMRTI U ŠVAJCARSKOJ KONAČNO PROGOVORILI Evo šta kontroverzni bračni par kaže o požaru u kom je poginulo 40 ljudi, među kojima je i Srbin Stefan

Pet dana nakon stravičnog požara u baru "Le Constellation" u Kran-Montani u Švajcarskoj, u kojem je tokom novogodišnje noći poginulo 40 ljudi, oglasili su se i vlasnici lokala, bračni par Moreti.

U saopštenju koje su Džesika i Žak Moreti uputili javnosti preko svojih advokata, navodi se da su "potpuno slomljeni" tragedijom koja se dogodila.

- Ne postoje reči koje mogu na pravi način da opišu tragediju koja se te noći dogodila u "Le Constellationu". Mesto slavlja se iznenada pretvorilo u mesto užasa i straha. Potpuno smo slomljeni i preplavljeni tugom. Naše misli su neprestano uz porodice žrtava, uz same žrtve koje su tako brutalno i prerano izgubile život, kao i uz sve one koji se i dalje bore za svoj život - navodi se u saopštenju bračnog para Moreti, vlasnika bara u Švajcarskoj u kom je poginulo 40 ljudi.

Vlasnici bara posebno su istakli zahvalnost policiji, spasiocima i medicinskom osoblju.

- Ne postoje reči koje mogu da izraze ono kroz šta su policija, hitne službe i medicinsko osoblje prošli i kroz šta i dalje prolaze, pokazujući hrabrost koja se graniči sa herojstvom. Njima dugujemo našu najdublju zahvalnost i poštovanje - poručili su Moretijevi.

Vlasnicima bara nije dozvoljen kontakt sa zaposlenima

U saopštenju su se osvrnuli i na zaposlene u lokalu, koji su takođe teško pogođeni tragedijom koju je izazvao požar.

- Želimo da izrazimo punu solidarnost sa svim našim zaposlenima, koji su duboko potreseni ovom tragedijom. U mislima smo s njima, iako nam aktuelni sudski postupci trenutno ne dozvoljavaju lični kontakt - stoji u tekstu.

Moretijevi su naglasili da se, iz poštovanja prema periodu žalosti i sećanja, kao i zbog toka istrage, za sada neće dodatno oglašavati.

- Iz poštovanja prema vremenu tuge i sećanja koje ova tragedija zahteva, ali i zbog trenutne faze istrage, u ovom trenutku ćemo se oglašavati samo u ovom okviru. Imamo puno poverenje u istražne organe da će rasvetliti sve okolnosti i odgovoriti na sva pitanja. Budite uvereni da ćemo u potpunosti sarađivati i da ni na koji način nećemo izbegavati odgovornost u ovom procesu – navodi se.

Na kraju saopštenja, vlasnici bara zahvalili su svima koji su im uputili poruke podrške.

- Želimo da se zahvalimo svima koji su nam pružili podršku. Ona nam u ovom trenutku ima neprocenjivu vrednost. Sa dubokim saosećanjem, Džesika i Žak Moreti - zaključuje se u saopštenju.

U požaru u baru u Švajcarskoj poginuo je i Srbin Stefan Ivanović.

Stefan je radio kao obezbeđenje i spasavao je ljude u tragičnoj noći.

Još jedan mladić iz Srbije povređen je u požaru.

Više o svim krivičnim delima vlasnika bara smrti u Švajcarskoj pročitajte u odvojenom tekstu.

Autor: A.A.