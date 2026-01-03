MENADŽERI BARA U KRAN MONTANI POD ISTRAGOM! Smrtonosni doček Nove godine NIJE SMEO DA SE DESI, EVO ŠTA KAŽU STRUČNJACI

Švajcarske vlasti pokrenule su istragu protiv menadžera bara „Le Constellation“ u skijalištu Kran Montana, u kom je tokom novogodišnje proslave u požaru poginulo najmanje 40 ljudi, dok je više od stotinu povređeno.

Dva menadžera objekta nalaze se pod istragom zbog sumnje na ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata. Jedan od ključnih fokusa istrage jeste način na koji se vatra izuzetno brzo proširila, a istražitelji razmatraju mogućnost da je tome doprinela zapaljiva pena na plafonu, postavljena radi prigušivanja buke.

Prema podacima švajcarskog poslovnog registra, vlasnici bara su francuski bračni par, Žak i Džesika Moreti. List Tribune de Genève preneo je izjavu Žaka Moretija da je lokal „tri puta kontrolisan u poslednjih deset godina“ i da je, kako tvrdi, „sve bilo urađeno u skladu sa standardima“.

Moretijevi u vlasništvu imaju još dva ugostiteljska objekta – jedan u Kran Montani i jedan u obližnjem Lansu. Istražitelji navode da su supružnici već ispitani, kao i više drugih osoba povezanih sa radom bara, dok se prikupljaju podaci o događajima tokom novogodišnje noći, ali i o prethodnim radovima i adaptacijama u lokalu.

Identifikacija žrtava i dalje traje. Švajcarska policija je ranije saopštila da su identifikovana tela dve državljanke Švajcarske stare 16 i 21 godinu, kao i dvojice švajcarskih državljana starosti 16 i 18 godina, čija su tela predata porodicama. Imena za sada nisu objavljena.

Kantonalna policija Valea saopštila je da se rad na identifikaciji ostalih žrtava, uključujući i povređene koji se nalaze na bolničkom lečenju, intenzivno nastavlja.

Sedamnaestogodišnji italijanski golf talenat Emanuel Galepini prvi je naveden kao jedna od žrtava požara, ali zvanične potvrde njegove smrti još nema.

Požar je izbio u ranim jutarnjim satima na Novu godinu i, prema dosadašnjim rezultatima istrage, veruje se da su prskalice na bocama šampanjca bile verovatan okidač požara.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelan opisao je tragediju u Kran Montani kao „jednu od najgorih nesreća koje je zemlja ikada doživela“.

Cveće i sveće

Ispred bara „Le Constellation“ i dalje se ostavljaju sveće, cveće i poruke na improvizovanom mestu sećanja. Lokal je bio posebno popularan među mlađom publikom u ovom skijalištu, pre svega kao pristupačnija alternativa luksuznim barovima u okolini.

Autor: Jovana Nerić