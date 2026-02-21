ČETIRI OSOBE POGINULE, AERODROM I AUTO-PUTEVI BLOKIRANI: Stravično nevreme pogodilo Austriju, zimska oluja izazvala potpuni haos

Najmanje četiri osobe poginule su u lavinama u Alpima, u Tirolu i Forarlbergu, nakon što je nevreme pogodilo Austriju, bečki aerodrom je privremeno obustavio rad, a Štajerska je bila skoro nepristupačna za vozila tokom celog dana, prenosi danas Krone.

Zimska oluja je uzrokovala nesreće i velike poremećaje u saobraćaju širom Austrije, a u Štajerskoj je saobraćaj na glavnim auto-putevima stao u podne.

- Štajerska je praktično nepristupačna za privatna vozila - rekao je predstavnik Austrijskog automobilskog, motociklističkog i turističkog kluba (ÖAMTC) Harald Laser.

U saobraćajnoj nesreći u Lincu radnik zimske službe je osumnjičen da je pregazio svog mladog kolegu čistačem za sneg, dok su u seriji lavina u Tirolu prijavljena tri smrtna slučaja, a nekoliko ljudi je lakše i teže povređeno.

U lavini na planini Zonenkopf u Forarlbergu poginuo je snouborder, čije je telo pronađeno ispod naslaga snega. Saobraćaj je na aerodromu u Beču bio obustavljen do podneva, kada je počeo da se postepeno normalizuje, uz velika kašnjenja.

