Zimska oluja pravi haos u Austriji: Četiri žrtve u lavinama u Alpima, kašnjenja na bečkom aerodromu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julio Cortez ||

Najmanje četiri osobe poginule su u lavinama u Alpima, u Tirolu i Forarlbergu, nakon što je nevreme pogodilo Austriju, bečki aerodrom je privremeno obustavio rad, a Štajerska je bila skoro nepristupačna za vozila tokom celog dana, prenosi danas Krone.

Zimska oluja je uzrokovala nesreće i velike poremećaje u saobraćaju širom Austrije, a u Štajerskoj je saobraćaj na glavnim autoputevima stao u podne.

"Štajerska je praktično nepristupačna za privatna vozila“, rekao je predstavnik Austrijskog automobilskog, motociklističkog i turističkog kluba (ÖAMTC) Harald Laser.

U saobraćajnoj nesreći u Lincu radnik zimske službe je osumnjičen da je pregazio svog mladog kolegu čistačem za sneg, dok su u seriji lavina u Tirolu prijavljena tri smrtna slučaja, a nekoliko ljudi je lakše i teže povređeno.

U lavini na planini Zonenkopf u Forarlbergu poginuo je snouborder, čije je telo pronađeno ispod naslaga snega.

Saobraćaj je na aerodromu u Beču bio obustavljen do podneva, kada je počeo da se postepeno normalizuje, uz velika kašnjenja.

