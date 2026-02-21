Princa Endrjua uklanjaju iz kraljevske linije nasleđivanja? 'Palata ne bi stala na put volji parlamenta'

Vlada Velike Britanije razmotriće mogućnost usvajanja zakona kojim bi Endru Mauntbaten-Vindzor bio uklonjen iz kraljevske linije nasleđivanja, preneo je Skaj njuz.



Bivši vojvoda uhapšen je i ispitan u četvrtak zbog navoda o zloupotrebi javne funkcije, a eventualni potez vlade usledio bi tek po okončanju tekuće policijske istrage.

Izvor iz Bakingemske palate rekao je za "Tajms" da je njegovo razrešenje "isključivo stvar parlamenta" i da palata "ne bi stala na put volji parlamenta".

Glavni sekretar Ministarstva finansija Džejms Mari rekao je da vlada razmatra dalje korake, ali da bi u ovoj fazi bilo neprimereno da se preduzmu mere zbog istrage koja je u toku.

Endru je osmi u redu za presto, iza princa Vilijama i njegovo troje dece, kao i princa Harija i njegove dvoje dece.

Anketa agencije "YouGov" je pokazala da 82 odsto britanske javnosti podržava ideju da se Endru ukloni iz linije nasleđivanja, šest odsto se protivi, dok 12 odsto nema stav.

Kralj Čarls III prošle godine je oduzeo Endruu kraljevske titule zbog posledica njegove povezanosti sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, čije je navode on negirao.

Metropolitanska policija saopštila je da je upoznata sa tvrdnjama da su londonski aerodromi možda korišćeni za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju i da kontaktira sadašnje i bivše službenike koji su bili zaduženi za Endruovu zaštitu.

Policija je juče, drugi dan zaredom, vršila pretrese njegove bivše kuće u Berkširu.

Njegova sestra, princeza Ana, prilikom posete fabrici u Šefildu nije odgovarala na pitanja novinara o ovom slučaju.

Autor: D.Bošković