ORBAN I FICO STEŽU OBRUČ OKO KIJEVA: 'Ako ne pustite naftu, gasimo vam STRUJU!' Potez koji može da ostavi Ukrajinu u POTPUNOM MRAKU!

Rat na istoku Evrope dobija novu, energetsku dimenziju koja preti da izazove potpuni kolaps! Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico uputili su brutalno upozorenje Ukrajini: ili će ruska nafta ponovo teći naftovodom "Družba", ili će Kijev ostati bez struje iz ovih zemalja!

Orban: Moja dužnost je da branim Mađarsku!

Mađarski lider nije birao reči. Na platformi X poslao je jasnu poruku Volodimiru Zelenskom – dok se ne odobri tranzit nafte, Ukrajina ne treba da očekuje nikakvu podršku od Mađarske.

"Odgovoran sam za mađarski narod. Ako im neko naudi, moja je dužnost da ih branim" – poručio je Orban, uz direktno obraćanje Donaldu Trampu, naglašavajući da Mađarska neće mirno gledati kako joj se nanosi ekonomska šteta.

Fico kreće u kontranapad: Zelenski se ponaša zlonamerno!

Slovački premijer Robert Fico otišao je korak dalje i postavio ultimatum do ponedeljka. On je optužio Kijev za zlonamerno ponašanje prema Slovačkoj jer je prvo zaustavljen gas, što je Slovačku koštalo 500 miliona evra godišnje, a sada je na redu i nafta.

"Pošto ne podržavamo rat, Zelenski nam se sveti" – izjavio je Fico, najavljujući da će sve slovačke kompanije obustaviti isporuku električne energije Ukrajini ako se protok nafte ne normalizuje hitno.

Vanredno stanje i državne rezerve

Slovačka vlada je već proglasila vanrednu situaciju, a rafineriji u Bratislavi pozajmljeno je 250.000 tona nafte iz državnih rezervi kako bi se premostio period od mesec dana. Međutim, dugoročno rešenje zavisi isključivo od odluke Kijeva.

Sukob oko naftovoda "Družba" preti da postane prekretnica u odnosima susednih zemalja, a pitanje je samo jedno – ko će prvi popustiti u ovoj energetskoj igri živaca?

Autor: Dalibor Stankov