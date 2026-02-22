NA POMOLU NOVI SKANDAL KOJI ĆE DOTUĆI KRALJEVSKU PORODICU: Isplivali MEJLOVI iz 2019. godine, kralj Čarls znao sve o 'tajnim poslovima' brata Endrua?

Kako ekskluzivno saznaje The Mail on Sunday, kralj Čarls je još 2019. godine bio upozoren da se ime kraljevske porodice "zloupotrebljava" zbog sumnjivih poslovnih veza njegovog brata.

U šokantnom mejlu, uzbunjivač je upozorio Bakingemsku palatu da bivši vojvoda od Jorka ima tajne finansijske veze sa kontroverznim milionerom i finansijerom Dejvidom Rolandom, koji je koristio svoje kraljevske kontakte.

Prepiske do kojih su novinari došli sugerišu i da je princ Endru, koji je u četvrtak uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja, dozvolio Rolandu da praktično učestvuje u njegovim zvaničnim kraljevskim dužnostima.

Ova gomila mejlova preti da dodatno uvuče Čarlsa u krizu pokrenutu Endruovim vezama sa Džefrijem Epstajnom, kao i optužbama da je osuđenom pedofilu prosleđivao potencijalno poverljiva i osetljiva državna dokumenta.

Poslovne veze i finansijska pomoć

Endru je svojevremeno rekao Epstajnu da je Roland njegov "finansijer od poverenja". Bankar i njegov sin Džonatan pridružili su se Endruu na putovanjima koja je obavljao u svojstvu britanskog trgovinskog izaslanika, a čije su troškove snosili poreski obveznici, između 2001. i 2011. godine, posećujući destinacije poput Kine i bivših sovjetskih država.

Tokom nekoliko godina, Endru je više puta upozoravao Rolanda na poslovne prilike proistekle iz njegovog zvaničnog rada. Da je odnos bio obostrano koristan, potvrđuje i podatak da je Roland jednom prilikom dao Endruovoj bivšoj supruzi Sari Ferguson 40.000 funti kako bi lakše otplatila dugove, a 2017. godine otplatio je čak 1,5 miliona funti Endruovog kredita.

Uzbunjivač upozorio Čarlsa

U avgustu 2019. godine, uzbunjivač sa detaljnim znanjem o Endruovim poslovnim dogovorima sa Rolandom poslao je mejl Čarlsu, tadašnjem princu od Velsa, preko kraljevskih advokata kompanije Farrer & Co. Upozorio je na "Dejvidovu zloupotrebu kraljevske porodice".

- Postupci Njegovog Kraljevskog Visočanstva vojvode od Jorka sugerišu da on svoj odnos sa Dejvidom Rolandom smatra važnijim od odnosa sa svojom porodicom - navodilo se u poruci.

Uzbunjivač je zatim poslao drugi mejl samom Rolandu, stavivši u kopiju Klajva Aldertona, Čarlsovog privatnog sekretara, i Marka Bridžisa, advokata pokojne kraljice Elizabete IIu kompaniji Farrer & Co. U toj poruci je stajalo: "Priloženi dokazi nedvosmisleno pokazuju da ste zloupotrebili ime kraljevske porodice."

Mejl je dalje sadržao optužbe da je Roland "platio Njegovom Kraljevskom Visočanstvu vojvodi od Jorka da obezbedi luksemburšku bankarsku licencu" za njegovu privatnu banku Banque Havilland, uključujući i podatke koji su navodno predstavljali detalje Endruovog bankovnog računa.

Sastanci u Bakingemskoj palati

The Mail on Sunday takođe otkriva da je Endru pozvao Džonatana Rolanda na sastanak u Bakingemsku palatu, kojem je prisustvovao britanski ambasador u Crnoj Gori, sve kako bi pomogao u podsticanju poslovnih ambicija porodice Roland. Ambasador je Rolandovima stavio na raspolaganje vladino osoblje, dok im je Endru dao svoj plan putovanja u Crnu Goru u svojstvu britanskog trgovinskog izaslanika.

Mejlovi pokazuju da je britanski diplomata u Moskvi rekao Rolandovima da je događaj u Palati bio "veliki uspeh" i povezao ih sa britanskom ambasadom u Beogradu, koja je u to vreme pokrivala Crnu Goru.

Pritisak na Palatu raste

U subotu su poslanici parlamenta pozvali policiju da prouči dokaze koje je prikupio The Mail on Sunday. Endru, očekivano, dosledno negira bilo kakvu krivicu.

Izvor iz Bakingemske palate izjavio je da, s obzirom na aktuelnu policijsku istragu protiv Endrua, "ne bi bilo moguće dati bilo kakav komentar na mejl uzbunjivača", dodajući da bi sav relevantan materijal trebalo podeliti sa nadležnim organima.

Novinari su ponudili da podele dosije sa policijom, a na pitanje da li će ti dokazi postati deo istrage, portparol policije je kratko poručio: "U ovom trenutku nemamo šta da dodamo našim postojećim izjavama o ovom slučaju."

Istovremeno, rastu pritisci na Vladu da donese zakon kojim bi Endru bio uklonjen iz linije nasleđivanja, gde se trenutno nalazi na osmom mestu.

Oglasila se i Glorija Olred, advokatica koja je zastupala 27 Epstajnovih žrtava, pozvavši kralja Čarlsa, kao i princa i princezu od Velsa, da daju izjave policiji.

Autor: Iva Besarabić