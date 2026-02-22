OVO JE UBIJENA POLICAJKA VIKTORIJA (23): Stradala u stravičnoj eksploziji, prošle godine se UDALA ZA KOLEGU

U "terorističkom napadu" u Lavovu, kada su odjeknule dve snažne eksplozije, poginula je policajka Viktorija Špilka (23), a ranjeno 24 ljudi.

Jedna policijska službenica je ubijena, a 24 osobe su ranjene zbog eksplozija u starom gradskom jezgru Lavovana zapadu Ukrajine tokom noći između 21. i 22. februara.

Policija je izvestila o dve eksplozije koje su se dogodile kada su dva patrolna tima stigla na lice mesta.

Objavljen identitet ubijene policajke

Ubijena službenica identifikovana je kao 23-godišnjaViktorija Špilka. Rođena je u Volinskoj oblasti, a kasnije se sa roditeljima preselila u Hersonsku oblast.

Several powerful explosions have rocked Lviv, and they were heard in different parts of the city. There was no air raid alert declared in the area, according to the Unian news agency. pic.twitter.com/aCnqcfvMPd — Hromadske Int. (@Hromadske) 21. фебруар 2026.



Policajka Viktorija Špilka (23) ubijena u "terorističkom napadu" u Lavovu. Poginula je ona, a 24 osobe su ranjene u dve razorne eksplozije koje su odjeknule u centru Lavova. Foto: Ukrajinska policija

Viktorija je diplomirala na Lavovskom državnom univerzitetu unutrašnjih poslova i pridružila se patrolnoj policiji, prvo služeći u Hersonskoj oblasti, a od 2023. godine u Lavovskom regionu. U jesen prošle godine se udala, a njen suprug je takođe patrolni policajac.

Hronologija događaja

Oko 00:46 sati noću između 21. i 22. februara, dogodile su se eksplozije u Lavovu, u blizini tržnog centra Magnus, pri čemu je ubijena policajka. Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je da se u gradu dogodio "teroristički napad".

Kancelarija tužilaštva Lavovske oblasti saopštila je da istražuje incident kao "teroristički napad".

Autor: S.M.