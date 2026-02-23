IZBEZUMLJENI BIVŠI PRINC ZAVRŠIO U LUVRU: Slika Endrua nakon što je pušten iz pritvora izložena kao eksponat (FOTO)

Fotografija bivšeg princa Endrua Mauntbatena-Vindzora kako ga odvoze iz policijske stanice u Norfolku okačena je u muzeju Luvr od strane aktivista.

Britanska politička aktivistička grupa „Everyone Hates Elon“ postavila je fotografiju na zid pariske galerije u nedelju.

Na njoj se vidi Endru pogrbljen na zadnjem sedištu Rendž Rovera nakon što je proveo 11 sati u policijskom pritvoru u Policijskoj stanici Ajlšem. Ispod slike stoji opis: "Sada se preznojava".

Fotografija je snimljena nakon njegovog hapšenja u četvrtak na imanju Sandringem pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije.

Activists hung a framed photo of Andrew Mountbatten-Windsor leaving the police station after his arrest inside the Louvre. pic.twitter.com/ksBEzZeHPH — Mukhtar (@I_amMukhtar) 22. фебруар 2026.

Bivši vojvoda od Jorka suočava se sa optužbama da je slao poverljiva vladina dokumenta finansijeru Džefriju Epstajnu dok je radio kao trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine.

Imejlovi koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo u januaru navodno pokazuju da je delio izveštaje sa zvaničnih poseta sa pedofilom.

Endru, koji je napunio 66 godina na dan hapšenja, ranije je negirao bilo kakvu umešanost u vezi sa Epstajnom i javno je rekao da žali zbog njihovog prijateljstva.

Endruove veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom primorale su ga da se povuče sa kraljevskih dužnosti, a u januaru 2022. oduzeta su mu kraljevska pokroviteljstva.

U oktobru 2025. napustio je svoju rezidenciju u Vindzoru, Royal Lodge, i preselio se na skromniju adresu u Sandringemu.

Policijski pretres rezidencije se nastavlja danas i trebalo bi da traje do ponedeljka. Pretres dolazi u trenutku kada britanska vlada navodno razmatra uklanjanje bivšeg princa iz linije nasleđivanja.

Endru je i dalje osmi u redu za presto, a njegovo uklanjanje predstavljalo bi najznačajniju promenu u naslednom redu još od abdikacije Edvarda VIII.

Za to je potreban akt Parlamenta, a britanska vlada mora imati saglasnost ostalih 14 država Komonvelta, uključujući Jamajku, Kanadu i Australiju.

Trenutno se smatra da svaka izmena zakonodavstva mora sačekati završetak policijske istrage protiv bivšeg princa.

Autor: D.Bošković