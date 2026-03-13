Nova skandalozna fotografija potresa Britaniju: Bivši princ, Epstajn i Mendelson u bademantilima (FOTO)

Novoobjavljeni dokumenti iz istraga o preminulom američkom finansijeru i osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu ponovo su pokrenuli pitanja o njegovim vezama sa uticajnim političkim i javnim ličnostima, uključujući bivšeg britanskog princa Endrua i britanskog političara Pitera Mendelsona.

Iako je bivši princ ranije negirao povezanosti sa njim, novi dokumenti i fotografije dokazuju da su imali bliski odnos, a sa njima je i bivši ministar i ambasador Mendelson.

U najnovijem talasu dokumenata pojavila se i fotografija na kojoj se zajedno vide Epstajn, princ Endru i Mendelson tokom privatnog druženja, gde se nalaze u opuštenom izdanju u bademantilima, krajem 1990-ih ili početkom 2000-ih godina. Fotografija je pronađena među milionima dokumenata i slika koje su objavile američke vlasti.

Podsetimo, Epstajn je 2008. godine osuđen za seksualne zločine nad maloletnicama, godinama je održavao kontakte sa političarima, biznismenima i članovima elite širom sveta. Umro je 2019. u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje za nove optužbe za trgovinu maloletnicama.

Princ Endru i optužbe u vezi sa Epstajnom

Ime princa Endrua pojavilo se u više sudskih dokumenata i svedočenja povezanih sa Epstajnovim krugom. U dokumentima iz tužbe koju je podnela žrtva Epstajnovog lanca trgovine ljudima, Virdžinija Đufre tvrdila je da je bila primorana na seksualne odnose sa princem kada je imala 17 godina.

Never before seen picture of Andrew Mountbatten-Windsor, Peter Mandelson wearing bathrobes with Jeffrey Epstein uncovered in files https://t.co/MeYTrPPzUG — Daily Mail (@DailyMail) 13. март 2026.

Princ je negirao sve optužbe, ali je 2022. postigao vansudsko poravnanje sa Đufre. Dokumenti objavljeni kasnije sugerišu da je Endru ostao u kontaktu sa Epstajnom i nakon njegove osude 2008. godine. U jednoj prepisci iz 2010. godine pominje se poziv Epstajnu da poseti Bakingemsku palatu, što je dodatno pojačalo kritike javnosti.

Novi materijali takođe uključuju fotografije i komunikaciju koji ukazuju na dugogodišnje društvene kontakte između njih dvojice.

Mendelsonove veze sa Epstajnom

Dokumenti su otkrili i blisku vezu između Epstajna i britanskog političara Pitera Mendelsona. U jednom dokumentu iz 2003. godine Mendelson je Epstajna opisao kao svog "najboljeg prijatelja".

Među objavljenim podacima nalaze se i finansijski zapisi koji pokazuju da su iz Epstajnovog bankarskog računa izvršene isplate povezane sa Mendelsonom i njegovim partnerom.

U nekim mejlovima navodno su se nalazile i informacije koje je Mendelson prosledio Epstajnu, uključujući podatke o finansijskim politikama i planovima vlade tokom finansijske krize.

Iako dokumenti ne optužuju Mendelsona za kriminal u vezi sa seksualnim zločinima, otkrivaju dugogodišnji kontakt i saradnju između njih.

Podsetimo, premijer Velike Britanije Kir Starmer imenovao je Mendelsona u decembru 2024. godine za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu, uprkos ranije poznatim vezama sa Epstajnom. Starmer se, zbog sporne odluke da za ambasadora u Vašingtonu imenuje Mandelsona, suočio sa pozivima da podnese ostavku. Sa te funkcije smenjen je u septembru, nakon što je saopšteno da su se pojavile nove informacije o dubljoj prirodi njegovog odnosa sa Epstajnom nego što je prethodno bilo poznato javnosti.

Mendelson se potom povukao iz Doma lordova nakon objavljivanja dodatnih dokumenata u SAD, ali zbog parlamentarne procedure zadržao je titulu lorda.

On se nije oglašavao povodom aktuelne policijske istrage, ali je ranije izjavio da je pogrešio što je nastavio kontakte sa Epstajnom i uputio "nedvosmisleno izvinjenje" njegovim žrtvama.

Dokumenti objavljeni u okviru istrage Ministarstva pravde SAD sugerišu da je Epstajn uplatio 75.000 dolara na bankovne račune na kojima je Mandelson, tada poslanik Laburističke partije, navodno bio korisnik.

Autor: Marija Radić